Покупка недвижимости: как обременения влияют на сделку

При покупке недвижимости важно собрать все необходимые документы, чтобы избежать проблем в будущем. Одним из ключевых является справка об обременениях, которая помогает убедиться, что собственник имеет полные права на объект или понять характер ограничений.
Обременение — это ограничение прав на недвижимость, при котором собственник не может свободно ею распоряжаться или пользоваться. Например, квартира может быть в ипотеке, под арестом или передана по договору ренты.
Справка об отсутствии обременений подтверждает, что недвижимость не имеет ограничений, либо указывает на их наличие. Если обременение есть, сделка может потребовать дополнительных согласований или быть отложена.
Проверка обременений необходима в следующих ситуациях:
Есть два способа:
Справка из ЕГРН содержит следующие сведения:
Обременения на недвижимость — это ограничение прав собственника. Чтобы убедиться в их отсутствии или понять характер ограничения, важно заказать выписку из ЕГРН. Документ можно получить через МФЦ или "Госуслуги", что поможет избежать рисков при покупке недвижимости.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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