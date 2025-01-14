Покупка недвижимости: как обременения влияют на сделку

3:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При покупке недвижимости важно собрать все необходимые документы, чтобы избежать проблем в будущем. Одним из ключевых является справка об обременениях, которая помогает убедиться, что собственник имеет полные права на объект или понять характер ограничений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Что такое обременение

Обременение — это ограничение прав на недвижимость, при котором собственник не может свободно ею распоряжаться или пользоваться. Например, квартира может быть в ипотеке, под арестом или передана по договору ренты.

Справка об отсутствии обременений подтверждает, что недвижимость не имеет ограничений, либо указывает на их наличие. Если обременение есть, сделка может потребовать дополнительных согласований или быть отложена.

Виды обременений

Сервитут

Разрешение, предоставляющее третьим лицам доступ к участку или объекту. Например, для прокладки коммуникаций или обслуживания оборудования. Сервитут сохраняется при смене собственника.

Арест

Накладывается в ходе судебного разбирательства. Например, если собственник имеет долги или идет раздел имущества при разводе. Продажа объекта под арестом невозможна до снятия ограничения.

Ипотека

Недвижимость находится в залоге у банка до полного погашения кредита. Сделка возможна только с согласия банка, например, с погашением долга продавцом или переводом ипотеки на покупателя.

Рента

Собственник обязуется выплачивать определенную сумму предыдущему владельцу. Продажа возможна только с согласия получателя ренты.

Когда нужна справка об обременении

Проверка обременений необходима в следующих ситуациях:

Купля-продажа недвижимости.

Оформление ипотеки.

Вступление в наследство.

Подписание договора аренды или лизинга.

Получение разрешения на строительство.

Как получить справку об обременении

Есть два способа:

Онлайн-проверка на сайте Росреестра: для этого потребуется кадастровый номер объекта, который можно найти на публичной кадастровой карте.

для этого потребуется кадастровый номер объекта, который можно найти на публичной кадастровой карте. Официальная выписка из ЕГРН: её можно заказать через "Госуслуги" или МФЦ.

Как выглядит справка

Справка из ЕГРН содержит следующие сведения:

Вид обременения.

Описание, распространяется ли ограничение на весь объект или его часть.

Данные лица, в чью пользу установлено обременение (физическое или юридическое).

Реквизиты документа, на основании которого установлено обременение (например, договор ипотеки или решение суда).

Если обременений нет, в справке будет указано: "Не зарегистрировано".

Коротко о главном

Обременения на недвижимость — это ограничение прав собственника. Чтобы убедиться в их отсутствии или понять характер ограничения, важно заказать выписку из ЕГРН. Документ можно получить через МФЦ или "Госуслуги", что поможет избежать рисков при покупке недвижимости.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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