Что будет, если не платить за капитальный ремонт, и когда это возможно

3:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Капитальный ремонт — обязательное мероприятие для поддержания многоквартирных домов в пригодном для проживания состоянии. Платежи за капремонт включают в себя восстановление конструкций, замену инженерных систем и другие масштабные работы. Но что происходит, если взносы не оплачивать, и в каких случаях это допускается?

Фото: commons.wikimedia.org by Шакура, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Жильё

Платежи за капитальный ремонт: зачем они нужны

Капитальный ремонт включает в себя работы по восстановлению зданий, когда они достигают определённого уровня износа. До 2014 года решение о взносах принималось собственниками на общих собраниях. Сейчас размер платежей определяют региональные власти, а средства поступают на специальный счёт.

Нужно ли платить за капремонт

Все собственники квартир обязаны вносить взносы за капитальный ремонт, начиная с момента включения дома в региональную программу. Исключение составляют:

Аварийные дома, подлежащие сносу.

Новостройки в период действия гарантийного срока от застройщика (обычно 5 лет).

Дома на территориях, которые подлежат изъятию для государственных нужд.

Во всех других случаях неуплата взносов считается нарушением.

Что будет, если не платить

Если накопился долг, управляющая компания начнёт с уведомлений. Спустя два месяца дело может быть передано в суд. После решения суда взысканием занимаются судебные приставы:

Сумма долга списывается с банковской карты.

На имущество может быть наложен арест.

Возможно ограничение на выезд за границу.

Однако важно помнить, что задолженность привязывается не к собственнику, а к квартире. При продаже недвижимости долг необходимо погасить, иначе сделку не зарегистрируют.

Как уменьшить задолженность

Долг за капремонт можно частично списать, применив правило исковой давности (до трёх лет). Например, если собственник накопил долг за 10 лет, суд обяжет оплатить только три последних года, при условии доказательства отсутствия возможности получать квитанции ранее.

Кто может не платить или получить льготы

Некоторые категории граждан могут рассчитывать на скидки или освобождение от взносов:

Одинокие неработающие пенсионеры старше 70 лет.

Инвалиды I и II групп.

Герои России, награждённые орденом Славы.

Узники концлагерей.

Список льготников отличается в зависимости от региона. Уточнить условия можно на сайте регионального фонда капитального ремонта.

Итог

Платежи за капремонт — обязанность, которую нельзя игнорировать без веских оснований. Если задолженность образовалась, долг может быть взыскан через суд. Однако льготы и правило исковой давности позволяют сократить финансовую нагрузку.

Уточнения

Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

