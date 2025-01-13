Что будет, если не платить за капитальный ремонт, и когда это возможно

Капитальный ремонт — обязательное мероприятие для поддержания многоквартирных домов в пригодном для проживания состоянии. Платежи за капремонт включают в себя восстановление конструкций, замену инженерных систем и другие масштабные работы. Но что происходит, если взносы не оплачивать, и в каких случаях это допускается?
Капитальный ремонт включает в себя работы по восстановлению зданий, когда они достигают определённого уровня износа. До 2014 года решение о взносах принималось собственниками на общих собраниях. Сейчас размер платежей определяют региональные власти, а средства поступают на специальный счёт.
Все собственники квартир обязаны вносить взносы за капитальный ремонт, начиная с момента включения дома в региональную программу. Исключение составляют:
Во всех других случаях неуплата взносов считается нарушением.
Если накопился долг, управляющая компания начнёт с уведомлений. Спустя два месяца дело может быть передано в суд. После решения суда взысканием занимаются судебные приставы:
Однако важно помнить, что задолженность привязывается не к собственнику, а к квартире. При продаже недвижимости долг необходимо погасить, иначе сделку не зарегистрируют.
Долг за капремонт можно частично списать, применив правило исковой давности (до трёх лет). Например, если собственник накопил долг за 10 лет, суд обяжет оплатить только три последних года, при условии доказательства отсутствия возможности получать квитанции ранее.
Некоторые категории граждан могут рассчитывать на скидки или освобождение от взносов:
Список льготников отличается в зависимости от региона. Уточнить условия можно на сайте регионального фонда капитального ремонта.
Платежи за капремонт — обязанность, которую нельзя игнорировать без веских оснований. Если задолженность образовалась, долг может быть взыскан через суд. Однако льготы и правило исковой давности позволяют сократить финансовую нагрузку.
Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.
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