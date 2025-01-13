Двери в ванную комнату: стильные решения для компактных пространств

3:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дверь в ванную комнату — это не только функциональный элемент, но и возможность добавить индивидуальности вашему интерьеру. Отказ от стандартных решений может не только преобразить пространство, но и сделать его более удобным. Узнайте, как выбрать подходящую дверь и на что обратить внимание.

Фото: freepik by pvproductions Дверь

Размеры и конструкция

Высота и ширина

Стандартная ширина двери в ванную обычно составляет 60–70 см, что меньше обычных межкомнатных дверей (80–90 см). Высота, как правило, одинакова — 200–210 см. Если требуется изменить проем, стоит помнить, что такие изменения считаются перепланировкой и требуют согласования с БТИ.

Распашная дверь

Классический выбор, обеспечивающий плотное закрытие и хорошую звукоизоляцию. Однако она требует много места для открытия, что может быть неудобно в узких коридорах.

Сдвижная дверь

Идеальный вариант для экономии пространства. Полотно сдвигается вдоль стены или встраивается в неё. Однако такая конструкция уступает распашной в герметичности и звукоизоляции.

Амбарная дверь

Оригинальное решение для эклектичных интерьеров. Такая дверь добавляет брутальности и шарма, но требует внимания к деталям, чтобы не перегрузить пространство.

Двустворчатая дверь

Визуально увеличивает пространство и делает интерьер более торжественным. Этот вариант требует увеличения проема, что возможно только при отсутствии несущих стен.

Дверь-гармошка

Складная дверь экономит место, но требует индивидуального заказа, так как стандартные модели редко подходят для санузлов.

Рото-дверь

Редкое решение, сочетающее удобство и стиль. Поворотное полотно занимает меньше места, чем распашное, и подходит для компактных помещений.

Материалы

Дерево

Подходит для просторных ванных комнат с хорошей вентиляцией. Деревянные двери необходимо обрабатывать защитными составами.

Шпон

Полотно из МДФ со шпоном устойчиво к влаге при условии качественной лакировки.

Ламинат

Бюджетный и влагостойкий вариант. Ламинированные двери легко ухаживать, и они доступны в разных дизайнах.

Стекло

Идеальное решение для современных интерьеров. Закаленное стекло устойчиво к влаге, но требует регулярного ухода, так как на нем видны следы от пальцев.

Декоративные элементы

Филенки со стеклом: добавляют легкости и пропускают свет.

добавляют легкости и пропускают свет. Зеркальные вставки: визуально расширяют пространство.

визуально расширяют пространство. Витражи: превращают дверь в произведение искусства.

превращают дверь в произведение искусства. Фактурное стекло: создает стильный эффект благодаря световым преломлениям.

Совет: как выбрать дверь

При выборе двери для ванной учитывайте размеры помещения, влажность и стиль интерьера. Не забудьте о вентиляции, чтобы предотвратить повреждение материала.

Уточнения

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающих проём.



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