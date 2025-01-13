Двери в ванную комнату: стильные решения для компактных пространств

Дверь в ванную комнату — это не только функциональный элемент, но и возможность добавить индивидуальности вашему интерьеру. Отказ от стандартных решений может не только преобразить пространство, но и сделать его более удобным. Узнайте, как выбрать подходящую дверь и на что обратить внимание.
Фото: freepik by pvproductions
Дверь
Размеры и конструкция
Высота и ширина
Стандартная ширина двери в ванную обычно составляет 60–70 см, что меньше обычных межкомнатных дверей (80–90 см). Высота, как правило, одинакова — 200–210 см. Если требуется изменить проем, стоит помнить, что такие изменения считаются перепланировкой и требуют согласования с БТИ.
Распашная дверь
Классический выбор, обеспечивающий плотное закрытие и хорошую звукоизоляцию. Однако она требует много места для открытия, что может быть неудобно в узких коридорах.
Сдвижная дверь
Идеальный вариант для экономии пространства. Полотно сдвигается вдоль стены или встраивается в неё. Однако такая конструкция уступает распашной в герметичности и звукоизоляции.
Амбарная дверь
Оригинальное решение для эклектичных интерьеров. Такая дверь добавляет брутальности и шарма, но требует внимания к деталям, чтобы не перегрузить пространство.
Двустворчатая дверь
Визуально увеличивает пространство и делает интерьер более торжественным. Этот вариант требует увеличения проема, что возможно только при отсутствии несущих стен.
Дверь-гармошка
Складная дверь экономит место, но требует индивидуального заказа, так как стандартные модели редко подходят для санузлов.
Рото-дверь
Редкое решение, сочетающее удобство и стиль. Поворотное полотно занимает меньше места, чем распашное, и подходит для компактных помещений.
Материалы
Дерево
Подходит для просторных ванных комнат с хорошей вентиляцией. Деревянные двери необходимо обрабатывать защитными составами.
Шпон
Полотно из МДФ со шпоном устойчиво к влаге при условии качественной лакировки.
Ламинат
Бюджетный и влагостойкий вариант. Ламинированные двери легко ухаживать, и они доступны в разных дизайнах.
Стекло
Идеальное решение для современных интерьеров. Закаленное стекло устойчиво к влаге, но требует регулярного ухода, так как на нем видны следы от пальцев.
Декоративные элементы
Филенки со стеклом: добавляют легкости и пропускают свет.