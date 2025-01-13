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Почему обои становятся популярнее плитки в ванной комнате: стильное решение экономящее деньги

2:38
Недвижимость

Отделка обоями ванной комнаты давно перестала быть чем-то необычным. Если правильно подойти к выбору материала и соблюсти некоторые нюансы, такой вариант может оказаться практичным и стильным. Давайте разберемся, почему обои в ванной — это не только возможно, но и выгодно.

Ванная
Фото: freepik by rawpixel-com
Ванная

Почему обои в ванной — это удобно

Экономия времени и денег

  • Даже самые дорогие обои обходятся дешевле, чем укладка плитки. А если вы решили клеить обои самостоятельно, можно сэкономить на услугах мастера. Кроме того, процесс занимает меньше времени: пару дней — и ванная комната обновлена.

Огромный выбор дизайна

  • Ассортимент обоев заметно шире, чем у керамической плитки. Они позволяют создать уютный и индивидуальный интерьер. Кроме того, заменить обои намного проще, если старый дизайн наскучит.

Ванная становится уютнее

  • Обои добавляют теплоты и уюта даже в самые холодные интерьеры. Для защиты от влаги можно комбинировать их с влагостойкими панелями или использовать специальные обои, предназначенные для ванных комнат.

Какие обои выбрать для ванной

  • Стеклообои: водостойкий материал, который можно перекрашивать сколько угодно раз. Это позволяет легко обновлять интерьер.
  • Жидкие обои: напоминают декоративную штукатурку и создают плотный слой, устойчивый к влаге. Их легко наносить и ремонтировать.
  • Линкруста: износостойкий материал с натуральными антисептическими свойствами, который можно покрасить.

Важные зоны влажности

Чтобы обои служили долго, важно учитывать зоны влажности:

  • "Мокрая зона": места, которые постоянно контактируют с водой, обои здесь использовать нельзя.
  • Стены над ванной: подойдут стеклообои, линкруста или жидкие обои.
  • Боковые зоны ванной: здесь можно использовать влагостойкие обои.
  • Самые сухие участки: практически любые обои без риска повреждений.

Как защитить обои в ванной

Плесень и грибок могут стать причиной порчи даже самых качественных обоев. Чтобы этого избежать:

  • Используйте противогрибковый клей.
  • Установите принудительную вентиляцию.
  • Регулярно сушите ванную комнату с помощью радиатора или осушителя воздуха.

Вывод

Обои в ванной — это практичное, экономичное и стильное решение. Главное — выбрать правильный материал, учесть зоны влажности и позаботиться о вентиляции.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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