Почему обои становятся популярнее плитки в ванной комнате: стильное решение экономящее деньги

Отделка обоями ванной комнаты давно перестала быть чем-то необычным. Если правильно подойти к выбору материала и соблюсти некоторые нюансы, такой вариант может оказаться практичным и стильным. Давайте разберемся, почему обои в ванной — это не только возможно, но и выгодно.
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Ванная
Почему обои в ванной — это удобно
Экономия времени и денег
Даже самые дорогие обои обходятся дешевле, чем укладка плитки. А если вы решили клеить обои самостоятельно, можно сэкономить на услугах мастера. Кроме того, процесс занимает меньше времени: пару дней — и ванная комната обновлена.
Огромный выбор дизайна
Ассортимент обоев заметно шире, чем у керамической плитки. Они позволяют создать уютный и индивидуальный интерьер. Кроме того, заменить обои намного проще, если старый дизайн наскучит.
Ванная становится уютнее
Обои добавляют теплоты и уюта даже в самые холодные интерьеры. Для защиты от влаги можно комбинировать их с влагостойкими панелями или использовать специальные обои, предназначенные для ванных комнат.
Какие обои выбрать для ванной
Стеклообои: водостойкий материал, который можно перекрашивать сколько угодно раз. Это позволяет легко обновлять интерьер.
Жидкие обои: напоминают декоративную штукатурку и создают плотный слой, устойчивый к влаге. Их легко наносить и ремонтировать.
Линкруста: износостойкий материал с натуральными антисептическими свойствами, который можно покрасить.
Важные зоны влажности
Чтобы обои служили долго, важно учитывать зоны влажности:
"Мокрая зона": места, которые постоянно контактируют с водой, обои здесь использовать нельзя.
Стены надванной: подойдут стеклообои, линкруста или жидкие обои.
Боковые зоны ванной: здесь можно использовать влагостойкие обои.
Самые сухие участки: практически любые обои без риска повреждений.
Как защитить обои в ванной
Плесень и грибок могут стать причиной порчи даже самых качественных обоев. Чтобы этого избежать:
Используйте противогрибковый клей.
Установите принудительную вентиляцию.
Регулярно сушите ванную комнату с помощью радиатора или осушителя воздуха.
Вывод
Обои в ванной — это практичное, экономичное и стильное решение. Главное — выбрать правильный материал, учесть зоны влажности и позаботиться о вентиляции.
Уточнения
Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.