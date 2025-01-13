Как ремонт увеличивает стоимость квартиры: что нужно знать

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Ремонт — это не только способ сделать жилье уютным, но и отличный инструмент для повышения его рыночной стоимости. Однако не каждый вид ремонта действительно увеличивает цену квартиры, а некоторые изменения и вовсе могут снизить её привлекательность.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молодая пара делает ремонт

Как ремонт влияет на стоимость жилья

Грамотный ремонт и продуманная перепланировка способны повысить цену квартиры на 3–15%. Это возможно только при условии качественного исполнения и законного согласования всех изменений. Особенно важен юридический аспект, так как несогласованная перепланировка станет причиной снижения стоимости жилья.

Нейтральный ремонт: безопасный выбор

Чтобы квартира продавалась дороже, выполните ремонт в нейтральных тонах с использованием качественных материалов. Покупатели ценят готовое к проживанию жилье. Такой подход может добавить до 5% к стоимости.

Важно: избегайте излишне оригинальных дизайнерских решений. Замысловатый стиль — это риск, что потенциальные покупатели начнут сбивать цену из-за затрат на переделку.

Предпродажная подготовка: обновите детали

Если ремонт уже устарел, освежите его перед продажей. Обновление обоев, покраска стен и небольшие декоративные изменения способны вернуть квартире состояние "заезжай и живи". Это вложение окупается.

Совет: при подготовке интерьера добавьте текстиль, декор или мебель, создающие уют. Позже их можно вернуть в магазин, если покупателю они не нужны.

Присоединение лоджии: больше пространства

Присоединение лоджии — популярный способ увеличить площадь квартиры. Однако такие изменения требуют соблюдения строгих правил. В Москве, например, необходимо установить французское окно, чтобы отделить теплый и холодный контуры.

Запрещено

Убирать порожек между лоджией и комнатой.

Устанавливать водяные радиаторы на лоджии.

Проводить перепланировку без согласования с надзорными органами.

Увеличение санузла: комфорт прежде всего

Расширение ванной комнаты за счет коридора позволяет установить полноценную ванну или стиральную машину. Но важно соблюдать нормы безопасности: нельзя убирать порог между ванной и коридором.

Гардеробная: порядок в доме

Квартиры с гардеробной пользуются спросом, так как это снижает "визуальный шум". Однако строительство гардеробной комнаты требует согласования, если перегородки отмечены в техническом плане.

Объединение кухни и гостиной

Создание просторной кухни-гостиной повышает стоимость жилья, особенно если удается оставить одну или две изолированные спальни. Это решение актуально для квартир с электрической плитой. Газовые плиты требуют обязательного разделения зон.

Антресольный этаж: дополнительная площадь

При высоте потолков от 4,6 метров можно организовать антресольный этаж. Это увеличивает полезную площадь и делает квартиру более привлекательной.

Когда ремонт снижает стоимость

Несогласованная перепланировка или нарушения строительных норм — основные причины снижения цены жилья. Новым владельцам придется потратить время и деньги на узаконивание изменений.

Совет: согласуйте проект до начала работ, чтобы избежать штрафов и снизить риски.

Уточнения

Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.



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