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Несколько капель этого средства и приятный аромат распространится по всей комнате

1:23
Недвижимость

Домашний парфюм из риса и ваших любимых духов или эфирных масел — это не только лёгкий и экономичный способ наполнить дом ароматом, но и возможность проявить креативность.

Интерьер гостиной
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интерьер гостиной

Этот простой способ поможет создать уютную и приятную атмосферу в доме, используя всего два ингредиента, которые наверняка уже есть у вас под рукой.

Всё, что вам понадобится, это небольшое количество белого риса и несколько капель ваших любимых духов или эфирных масел. Рис играет роль пористого носителя, который отлично впитывает ароматы и постепенно высвобождает их, наполняя пространство приятным запахом. Такой "ароматизатор" можно использовать в любой комнате, ванной, машине или даже в шкафу.

Для приготовления нужно выбрать ёмкость — это может быть миска, стакан, декоративная ваза или даже мешочек из органзы. Насыпьте в ёмкость немного риса (примерно горсть), добавьте от 5 до 10 капель духов или эфирного масла, тщательно перемешайте и оставьте в выбранном месте. 

Этот метод отлично подходит для создания индивидуальных ароматов, сочетая различные масла или духи по вашему вкусу. Экспериментируйте с композициями, чтобы создать идеальный аромат для каждого уголка вашего дома, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Ароматиза́торы (отду́шки) — вещества, которые используют для придания продуктам или изделиям определённых запахов, создания или улучшения аромата.

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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