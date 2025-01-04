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Белые пятна на кранах? Это средство справится за пару минут

1:04
Недвижимость

Металлические смесители, которые когда-то радовали своим блеском, теперь покрыты белыми пятнами и налетом. Известковый осадок от жёсткой воды — неприятный и трудно устранимый спутник современной жизни.

Излив крана
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Излив крана

Вместо того чтобы тратить деньги на дорогие и химически насыщенные средства, попробуйте экологичное решение: домашнюю смесь на основе спирта, воды и мыла.

Как приготовить и использовать

Состав: полстакана воды, четверть стакана спирта (можно аптечный) и 2 чайные ложки жидкого мыла.

Применение: распылите средство на загрязненную поверхность, оставьте на пару минут, а затем вытрите мягкой губкой. При необходимости повторите, пишет журнал Receptar.

Чтобы облегчить уборку, заведите привычку регулярно протирать поверхности: после душа — стены кабины и смесители, после мытья посуды — раковину и краны. Эти простые действия предотвратят накопление налёта и сохранят ваш дом чистым без лишних усилий.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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