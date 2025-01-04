Металлические смесители, которые когда-то радовали своим блеском, теперь покрыты белыми пятнами и налетом. Известковый осадок от жёсткой воды — неприятный и трудно устранимый спутник современной жизни.
Вместо того чтобы тратить деньги на дорогие и химически насыщенные средства, попробуйте экологичное решение: домашнюю смесь на основе спирта, воды и мыла.
Состав: полстакана воды, четверть стакана спирта (можно аптечный) и 2 чайные ложки жидкого мыла.
Применение: распылите средство на загрязненную поверхность, оставьте на пару минут, а затем вытрите мягкой губкой. При необходимости повторите, пишет журнал Receptar.
Чтобы облегчить уборку, заведите привычку регулярно протирать поверхности: после душа — стены кабины и смесители, после мытья посуды — раковину и краны. Эти простые действия предотвратят накопление налёта и сохранят ваш дом чистым без лишних усилий.
Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия обогнала США на газовом рынке Европы, увеличив долю и укрепив позиции. Узнайте, что стало причиной такого успеха и как изменился баланс сил.