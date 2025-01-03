Есть у каждого! Названы самые токсичные предметы в домах

Пластик, который есть в каждом доме, может стать источником токсичных веществ, таких как фталаты и бисфенолы.
Эти химикаты применяются для придания пластмассам прочности и гибкости, но могут вызывать гормональные сбои, повышать риск рака и проникать в наш организм в виде наночастиц.
Вещества, скрытые в косметике, чистящих средствах и ароматизаторах, также могут негативно влиять на здоровье, ухудшая работу гормональной системы и когнитивные функции.
Некоторые токсичные элементы встречаются даже в детских продуктах, например, в присыпках с тальком, а канцерогенные вещества могут находиться в мясе и переработанных продуктах, пишет журнал Receptar.
Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.
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