Есть у каждого! Названы самые токсичные предметы в домах

0:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пластик, который есть в каждом доме, может стать источником токсичных веществ, таких как фталаты и бисфенолы.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ квартира

Эти химикаты применяются для придания пластмассам прочности и гибкости, но могут вызывать гормональные сбои, повышать риск рака и проникать в наш организм в виде наночастиц.

Вещества, скрытые в косметике, чистящих средствах и ароматизаторах, также могут негативно влиять на здоровье, ухудшая работу гормональной системы и когнитивные функции.

Некоторые токсичные элементы встречаются даже в детских продуктах, например, в присыпках с тальком, а канцерогенные вещества могут находиться в мясе и переработанных продуктах, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.



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