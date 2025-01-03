Чистый чайник за 5 минут: уксус, лимон и никаких забот

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Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Cucina 040

Чтобы очистить чайник, можно использовать натуральные растворители, такие как уксус или лимонная кислота. Просто залейте в чайник раствор уксуса и воды в пропорции 1:1 или разведите чайную ложку лимонной кислоты в литре воды. Доведите смесь до кипения, оставьте на полчаса, затем слейте и повторите процедуру при необходимости. Если налёт остался, используйте мягкую губку для его удаления.

Лимон — ещё один эффективный вариант. Нарежьте его кольцами, положите в чайник, залейте водой и доведите до кипения. После остывания просто ополосните прибор, пишет журнал Receptar.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



Лимо́нная кислота́ (химическая формула — C 6 H 8 O 7 ) — органическая кислота средней силы, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот.



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