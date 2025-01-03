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Секрет блеска: как очистить стеклокерамическую плиту за пару минут

2:03
Недвижимость

Стеклокерамическая плита — это сердце кухни, особенно в праздничный сезон, когда готовка и семейные ужины идут полным ходом.

Уборка квартиры
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уборка квартиры

Но постоянное использование оставляет следы: пятна, брызги и даже царапины, которые со временем портят внешний вид плиты и становятся сложнее в удалении.

Хотите вернуть вашей варочной панели её первоначальный блеск без дорогостоящих чистящих средств?

Попробуйте простой домашний трюк, который займёт всего несколько минут. Всё, что вам понадобится, — это обычный кубик льда из морозилки.

Лёд как средство для очистки

Метод очень прост: медленно проведите кубиком льда по загрязнённым участкам поверхности. Под воздействием холода жир и пригоревшие пятна затвердевают и легко удаляются.

Вы сразу заметите, как грязь начинает отходить. Затем просто протрите плиту сухой тканью, чтобы убрать влагу и лишние остатки. Ваша плита снова будет выглядеть как новая.

Как справиться с царапинами

Чтобы избавиться от мелких царапин, попробуйте ещё один простой способ. Нанесите зубную пасту на всю поверхность плиты и оставьте на две минуты. Затем протрите мягкой тканью, удаляя пасту. Для финального блеска сбрызните поверхность мыльным раствором и отполируйте салфеткой из микрофибры.

Финальная сушка

Обратите внимание на важный этап — окончательную сушку. Используйте мягкую сторону салфетки из микрофибры, чтобы предотвратить появление разводов. Это завершает процесс и помогает сохранить идеальный блеск.

Экономия и простота

Этот простой и недорогой подход доказывает, что поддерживать стеклокерамическую плиту в идеальном состоянии не обязательно сложно или затратно.

Сочетая регулярную уборку с этими приёмами, вы сможете продлить срок службы вашей варочной панели и всегда наслаждаться её безупречным внешним видом.

Уточнения

Ситаллы  — стеклокристаллические материалы, полученные объёмной кристаллизацией стёкол и состоящие из одной или нескольких кристаллических фаз, равномерно распределённых в стекловидной фазе. Разработаны советским физикохимиком И. И. Китайгородским.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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