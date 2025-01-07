Как правильно чистить плиту из стеклокерамики? Следуйте этим советам

Смешайте пищевую соду и воду, чтобы получилась нежная паста. Нанесите ее на плиту, уделяя особое внимание участкам с пятнами. Используйте мягкую ткань или губку для чистки, избегая абразивных материалов, которые могут поцарапать стекло.
Смешайте в пульверизаторе равные части белого уксуса и воды. Распылите раствор на плиту и оставьте на несколько минут. Протрите салфеткой из микрофибры. Уксус помогает разрушить жир и грязь, не нанося вреда стеклянной поверхности.
Нанесите небольшое количество растительного масла (оливковое или кокосовое масло хорошо подойдет) на плиту. Дайте ему постоять несколько минут, чтобы ослабить прилипшую грязь. Сотрите масло и остатки мягкой тканью.
Вскипятите воду на плите, чтобы образовался пар. Пар поможет разрыхлить стойкие пятна. Как только плита немного остынет, протрите ее мягкой тканью или губкой. Выбирайте средство для мытья стекол, специально разработанное для варочных панелей.
Наносите очиститель в соответствии с инструкцией к продукту, убедившись, что он подходит для стеклянных поверхностей. Сотрите чистящее средство мягкой тканью.
Инвестируйте в высококачественные чистящие салфетки из микрофибры. Эти салфетки эффективно удаляют грязь, не царапая стекло. Используйте их в сочетании с выбранным вами чистящим раствором.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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