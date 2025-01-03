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Загородные дома подорожали по всей России: где цены подскочили больше всего?

Недвижимость

В 71 регионе из 85 в РФ резко подскочили цены на загородные дома.

загородный дом
Фото: lpratthomes.com by Брент Эллисон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
загородный дом

Исследование провели аналитики.

За год средний дом стал дороже на 6,7 процента, до 7,4 миллиона рублей, выяснили они.

Больше всего стоимость увеличилась в:

  • В Республике Алтай (+35,6%),
  • В Кемеровской области (+29,3%),
  • В Московской области (+28,9%)
  • В Калужской области (+17,8%).

А вот в Мурманской области цены на загородные жилища упали на 11,2 процента, в Нижегородской — на 9,5 процента, а в Калмыкии — на 9 процентов. Это может быть вызвано высоким спросом и ростом цен на стройматериалы и работы, пишет KP. RU.

Отметим, что увеличение стоимости загородных домов ожидается и в 2025 году.

Уточнения

Респу́блика Алта́й (алт. Алтай Республика) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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