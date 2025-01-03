Загородные дома подорожали по всей России: где цены подскочили больше всего?

В 71 регионе из 85 в РФ резко подскочили цены на загородные дома.
Исследование провели аналитики.
За год средний дом стал дороже на 6,7 процента, до 7,4 миллиона рублей, выяснили они.
Больше всего стоимость увеличилась в:
А вот в Мурманской области цены на загородные жилища упали на 11,2 процента, в Нижегородской — на 9,5 процента, а в Калмыкии — на 9 процентов. Это может быть вызвано высоким спросом и ростом цен на стройматериалы и работы, пишет KP. RU.
Отметим, что увеличение стоимости загородных домов ожидается и в 2025 году.
Респу́блика Алта́й (алт. Алтай Республика) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
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