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Особняк, где снимали Один дома продали перед Рождеством: за сколько?

0:54
Недвижимость

Огромный дом, куда вломились бандиты в канун Рождества в фильме "Один дома", продали за $5,25 млн (534 млн рублей).

Кадр из фильма "Один дома"
Фото: youtube.com by канал MOVIE🎬TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кадр из фильма "Один дома"

После съемок картины, вышедшей в 1990 году, дом Маккалистеров выставили на продажу во второй раз.

Это двухэтажный кирпичный особняк площадью почти 850 м², расположенный в деревне Уиннетка, пригород Чикаго. В 2012 году покупатель заплатил за дом $1,58 миллиона.

Второй раз дом продали прям в канун Рождества, пишет KP. RU.

В особняке оборудовано четыре камина, пять спален, шесть ванных, две прачечные, теплый гараж, зона отдыха, тренажерный зал, кинозал и крытая площадка для занятий спортом.

Уточнения

«Оди́н до́ма» (англ. Home Alone) — американский рождественский комедийный фильм производства и авторства Джона Хьюза, который в трёх первых фильмах выступил создателем персонажей, сценаристом, а также главным продюсером со своей компанией Hughes Entertainment.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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