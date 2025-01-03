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Закон против шума: как защитить свой покой в квартире

2:57
Недвижимость

Шум в квартире — это не просто раздражающее явление, но и нарушение ваших прав, если он превышает установленные нормы. Однако важно помнить: не всякий шум поддается классификации как нарушение закона. Что же считается шумом по закону, и как защитить свои права, если соседи мешают?

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

Нормы шума в жилых помещениях

Согласно СанПиНу (Санитарным Правилам и Нормам), нормы шума прописаны строго. Шум в жилых помещениях не должен превышать:

  • 55 дБ днем — это, например, уровень шума разговоров людей или работающего телевизора.
  • 45 дБ ночью — это уровень тишины, при котором можно спокойно спать.

Чтобы вам было проще понять, сколько это, приведем пример: нормальный разговор в комнате — это примерно 60-65 дБ, а звуки в ночное время не должны превышать уровня шепота.

Что делать, если соседи нарушают тишину

Если соседи начинают устраивать шумные вечеринки, пылесосить в поздний час или забивать гвозди на кухне, в первую очередь стоит попробовать поговорить с ними. Объясните, что их действия нарушают ваши права на тишину и покой.

Однако если разговоры не помогают, и шум продолжает мешать, есть несколько шагов, которые можно предпринять:

  • Записать доказательства. Запишите шум на телефон или снимите видео. Это поможет вам зафиксировать факт нарушения.
  • Подключить свидетелей. Если другие соседи также страдают от шума, попросите их подтвердить ваши слова. Свидетели смогут подкрепить вашу позицию, если дело дойдет до обращения в органы.
  • Вызвать полицию. Если ни разговоры, ни мирные попытки не помогают, нужно обращаться в полицию. Они могут провести проверку, составить протокол и зафиксировать нарушение.

Как измерить уровень шума

Существует несколько способов измерить уровень шума, один из которых — это бесплатные мобильные приложения. С их помощью вы сможете примерно узнать уровень шума в децибелах. Однако такие замеры не будут иметь юридической силы, и вам все равно нужно будет обратиться в полицию, если хотите официально зафиксировать нарушение.

Что делать, если вам нужны "официальные" доказательства

Для официальных доказательств потребуется проведение экспертизы санитарно-эпидемиологической службы. Это, конечно, затратное и длительное дело, но если вы хотите реально решить проблему, этот путь — единственный способ получить "официальные" доказательства шума.

Лучше всего решить вопрос мирным путем, ведь судебные разбирательства могут затянуться, а экспертиза — быть дорогой. Но если соседи не идут на контакт, ваши права имеют значение, и их нужно защищать.

Уточнения

Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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