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Как не ошибиться при выборе дизайнера интерьера: 3 ключевых шага

3:01
Недвижимость

Создание идеального интерьера — задача, которая может стать как увлекательным процессом, так и источником стресса. Дизайн помогает преобразить пространство, сделать его функциональным и стильным.

Зеркало в интерьере
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Зеркало в интерьере

Но как выбрать подходящего специалиста среди множества предложений, не переплатив и не ошибившись в выборе? Разберёмся, как найти настоящего профессионала, который идеально справится с вашей задачей.

Шаг 1: Определите стиль

Первый этап — подумать, какой стиль вы хотите видеть в вашем доме. Это важно, потому что дизайнеры часто работают в определённых направлениях. Если вы хотите современный минимализм, выберите профессионала, специализирующегося на этом стиле. Даже универсал имеет свои предпочтения, которые могут повлиять на результат.

Прежде чем обращаться к специалисту, изучите различные интерьеры: посещайте выставки, смотрите фото в интернете и пробуйте представлять, как тот или иной стиль будет смотреться в вашем пространстве. В помощь могут прийти различные приложения, которые позволяют примерить понравившиеся идеи на вашу планировку.

Если сомневаетесь, посетите магазины и строительные гипермаркеты. Часто там работают специалисты, которые могут дать консультацию и порекомендовать кого-то из дизайнеров.

Шаг 2: Определитесь с задачами

Разные дизайнеры решают разные вопросы. Некоторые занимаются только декором, другие — перепланировками и созданием новых конструкций. Всё зависит от того, что именно вам нужно: косметический ремонт, выбор мебели и освещения или полноценное переоснащение с изменением планировки.

Если вам предстоит обустройство нового дома или капитальный ремонт, лучше обратиться в студию. Большие компании имеют в штате не только дизайнеров, но и архитекторов, инженеров, что позволяет предложить комплексный подход. Если же ваша цель — лишь изменить обстановку или обновить интерьер без кардинальных изменений, достаточно обратиться к частному специалисту.

Шаг 3: Рассчитайте бюджет

Ваш бюджет также сильно повлияет на выбор. Студия будет стоить дороже, но она возьмёт на себя все этапы работы — от выбора материалов до полной реализации проекта. Частный дизайнер обойдется дешевле, но вам, возможно, придётся заниматься более мелкими деталями самостоятельно.

Важно понимать, что на стоимость могут влиять не только объем работы, но и такие факторы, как статус объекта, площадь, сложность планировки. Поэтому всегда полезно изучить расценки в вашем регионе.

Будьте осторожны с слишком низкими ценами. Это может означать, что перед вами начинающий специалист, который только набирает клиентскую базу. Работать с таким дизайнером можно, но риск не оправдать ожидания всегда существует.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design — рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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