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5 секретов чистоты сантехники, которые должен знать каждый

3:11
Недвижимость

Всем знакомы неприятные пятна на унитазе, особенно когда они начинают портить даже самый стильный интерьер. Возможно, вам кажется, что борьба с загрязнениями сантехники — это сложная и бесполезная задача. Но на самом деле, это не так! Секрет в правильном подходе и выборе подходящих средств.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Основные загрязнения сантехники

Чтобы эффективно бороться с грязью, важно понимать, с чем именно вы имеете дело. Существует несколько типов загрязнений, которые чаще всего встречаются на унитазах и других сантехнических устройствах:

  • Известковый налет — это самый распространенный вид загрязнений. Он появляется из-за жесткой воды, содержащей минералы, которые оседают на поверхностях. Внешне он выглядит как серо-бурое покрытие, и с ним бороться нужно своевременно, чтобы избежать его накопления.
  • Ржавчина — появляется из-за старых металлических труб, которые со временем начинают ржаветь. Особенно это заметно на сантехнике в виде коричневых пятен. Причиной также могут быть протечки или высокая концентрация железа в воде.
  • Мочевой камень — его образование связано с отложениями минералов из человеческой мочи. Мочевой камень имеет темный цвет и образуется на чаше унитаза, если сантехникой пользуются неаккуратно или если смывание воды происходит плохо.

Как избавиться от загрязнений

Для борьбы с каждым из типов загрязнений существует свой метод очистки. Вот несколько популярных способов:

1. Известковый налет

Для удаления налета можно использовать абразивные средства. Они содержат мелкие твердые частицы, которые эффективно очищают поверхность, но могут повредить покрытие. Если вы не хотите лишиться блеска унитаза, лучше использовать менее агрессивные методы.

2. Химические средства

Щелочные химические составы помогут растворить известковый налет. Важно соблюдать осторожность при использовании таких средств, особенно если у вас пластиковые трубы. Применяйте их только на старых металлических трубах и следите за инструкцией.

3. Кислоты

Уксусная кислота — отличное средство для борьбы с известковым налетом. Залейте её в унитаз и оставьте на ночь, а утром тщательно промойте. Для сложных загрязнений можно попробовать соляную кислоту, но этот метод подходит только для металлических труб.

4. Хлорсодержащие средства

Хлор может эффективно очистить сантехнику от ржавчины и налета. Просто нанесите средство на загрязненные участки, подождите по времени, указанному в инструкции, и затем тщательно протрите.

5. Необычные методы

Среди народных методов стоит отметить использование газированных напитков, таких как Coca-Cola или Sprite. Эти напитки содержат лимонную кислоту, которая помогает растворить известковый налет. Просто налейте немного напитка в унитаз и оставьте на пару часов.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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