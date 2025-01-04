Что нужно знать о белом цвете в интерьере? Дизайнеры назвали важные факты

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Что означает белый цвет в интерьере

Белый цвет визуально расширяет пространство и подчеркивает яркость любого другого цвета в интерьере из всего спектра.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиная

Кроме того, белый цвет символизирует чистоту и бесконечность, присутствует в каждом интерьере и делает жилище более ярким, просторным и роскошным.

Любители белого — истинные эстеты и любители чистоты и порядка. Такие люди постоянно стремятся к совершенству и уделяют максимум внимания деталям. Белый цвет делает дом более гармоничным и спокойным.

Как белый цвет в интерьере влияет на человека

Белый цвет в интерьере вызывает ассоциации с чистотой, воздухом, легкостью и свободным пространством. Белый интерьер может заставить комнаты казаться больше. В качестве акцента можно добавить в интерьер яркие цвета. Добавляйте любые цветовые акценты с помощью картин или других аксессуаров.

Белый цвет символизирует чистоту, мир, целомудрие, уединение, безмятежность, сосредоточенность, совершенство. Поэтому это приятный для психики человека цвет, который включает в себя все оттенки спектра. Белый цвет часто ассоциируется с духовностью.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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