Что нужно знать о белом цвете в интерьере? Дизайнеры назвали важные факты

Белый цвет визуально расширяет пространство и подчеркивает яркость любого другого цвета в интерьере из всего спектра.
Кроме того, белый цвет символизирует чистоту и бесконечность, присутствует в каждом интерьере и делает жилище более ярким, просторным и роскошным.
Любители белого — истинные эстеты и любители чистоты и порядка. Такие люди постоянно стремятся к совершенству и уделяют максимум внимания деталям. Белый цвет делает дом более гармоничным и спокойным.
Белый цвет в интерьере вызывает ассоциации с чистотой, воздухом, легкостью и свободным пространством. Белый интерьер может заставить комнаты казаться больше. В качестве акцента можно добавить в интерьер яркие цвета. Добавляйте любые цветовые акценты с помощью картин или других аксессуаров.
Белый цвет символизирует чистоту, мир, целомудрие, уединение, безмятежность, сосредоточенность, совершенство. Поэтому это приятный для психики человека цвет, который включает в себя все оттенки спектра. Белый цвет часто ассоциируется с духовностью.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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