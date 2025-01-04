Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Hyundai и Kia анонсировали план продаж на 2025 год
Зимняя мойка автомобиля: как сохранить кузов в идеальном состоянии
Готовим салат Шахтёрский: простое, но очень вкусное сочетание трёх доступных ингредиентов
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Пять способов навсегда избавиться от чёрных точек на лице
Ягодицы как две апельсинки: топ-3 упражнения для шикарного вида сзади
Отходы в дело: используем кожуру цитрусовых на благо огорода
Упражнения, которые помогут, а не навредят: спорт для женщин
Быстрый и вкусный — пирог из простых ингредиентов безо всяких точных измерений

Что нужно знать о белом цвете в интерьере? Дизайнеры назвали важные факты

1:22
Недвижимость

Что означает белый цвет в интерьере

Белый цвет визуально расширяет пространство и подчеркивает яркость любого другого цвета в интерьере из всего спектра.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Кроме того, белый цвет символизирует чистоту и бесконечность, присутствует в каждом интерьере и делает жилище более ярким, просторным и роскошным.

Любители белого — истинные эстеты и любители чистоты и порядка. Такие люди постоянно стремятся к совершенству и уделяют максимум внимания деталям. Белый цвет делает дом более гармоничным и спокойным.

Как белый цвет в интерьере влияет на человека

Белый цвет в интерьере вызывает ассоциации с чистотой, воздухом, легкостью и свободным пространством. Белый интерьер может заставить комнаты казаться больше. В качестве акцента можно добавить в интерьер яркие цвета. Добавляйте любые цветовые акценты с помощью картин или других аксессуаров.

Белый цвет символизирует чистоту, мир, целомудрие, уединение, безмятежность, сосредоточенность, совершенство. Поэтому это приятный для психики человека цвет, который включает в себя все оттенки спектра. Белый цвет часто ассоциируется с духовностью.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла Аудио 
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Садоводство, цветоводство
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай Аудио 
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Экономика и бизнес
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу Аудио 
Популярное
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу

Россия обогнала США на газовом рынке Европы, увеличив долю и укрепив позиции. Узнайте, что стало причиной такого успеха и как изменился баланс сил.

Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Последние материалы
Как быстро избавиться от накипи в чайнике? Вам поможет этот проверенный метод
Негосударственные фонды помогают пенсионерам путешествовать
Быстрый и вкусный — пирог из простых ингредиентов безо всяких точных измерений
Главные мифы о бане: врач рассказал, как правильно париться
Чем грозят кошке ваши наказания: главные ошибки владельцев
Опытный управленец из Intel назначен президентом Hua Hong Semiconductor
Могут ли крабы чувствовать боль: новое исследование ставит это под сомнение
На рынке микроэлектромобилей появился новый игрок
Вредный ингредиент в косметике, который вызывает прыщи и акне
Мандарины: польза и вред цитрусового фаворита
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.