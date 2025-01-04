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Как быстро избавиться от накипи в чайнике? Вам поможет этот проверенный метод

1:12
Недвижимость

Что такое накипь в чайнике

Накипь в чайнике — это нерастворимый карбонат кальция из-за жесткой воды. Со временем это может привести к коррозии чайника. Полностью предотвратить образование накипи невозможно, но можно использовать более мягкую воду для приготовления чая или кофе.

Струя воды
Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Струя воды

Как избавиться от накипи в чайнике

Чтобы очистить чайник от накипи, можно использовать пищевую соду, уксус или лимонную кислоту. Эти вещества эффективно растворяют известковый налет.

Для начала используйте губку и средство для мытья посуды, чтобы удалить как можно больше налета. Затем наполните чайник водой и добавьте в воду по столовой ложке соды, уксуса или лимонной кислоты. Затем вскипятите чайник с раствором. После этого нужно слить кипяченую воду и вымыть чайник обычным способом.

Тщательно очистите чайник, чтобы удалить лимонную кислоту или уксус, так как это может негативно повлиять на вкус ваших напитков. Вымойте все водой. Затем снова наполните чайник водой и вскипятите, чтобы удалить остатки соды или кислого привкуса.

Уточнения

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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