Белоснежные скатерти обеспечены! Просто постирайте их с порошком от головной боли

После праздничных застолий скатерти могут напоминать карту поля боя, с пятнами от вина, кофе и еды. Но не спешите бежать в магазин за дорогими чистящими средствами! У вас уже есть простое и эффективное решение — аспирин.
Обычно используемый для облегчения головной боли, аспирин отлично справляется с отбеливанием тканей благодаря ацетилсалициловой кислоте в своем составе. Она помогает удалить въевшиеся пятна и вернуть белизну вашим скатертям и белью. Этот способ бережен и безопасен для тканей, даже при частом применении.
Для использования аспирина, растворите 2-3 таблетки в горячей воде и замочите скатерти на час. После этого просто постирайте их в стиральной машине. Если времени на замачивание нет, можно добавить измельченные таблетки прямо в барабан стиральной машины. Такой метод отлично подходит для сильно загрязненного белья.
Кроме того, аспирин поможет избавиться от желтых пятен в подмышках на одежде. Просто приготовьте раствор, нанесите его на пятна и оставьте на полчаса. После стирки пятна исчезнут, а одежда снова станет свежей, пишет журнал Receptar.
Ацетилсалици́ловая кислота́ (разг. аспири́н; лат. Acidum acetylsalicylicum) — лекарственное средство, оказывающее обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное действие.
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