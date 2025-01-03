Белоснежные скатерти обеспечены! Просто постирайте их с порошком от головной боли

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После праздничных застолий скатерти могут напоминать карту поля боя, с пятнами от вина, кофе и еды. Но не спешите бежать в магазин за дорогими чистящими средствами! У вас уже есть простое и эффективное решение — аспирин.

Фото: flickr.com by Russell Bernice, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Таблетки

Обычно используемый для облегчения головной боли, аспирин отлично справляется с отбеливанием тканей благодаря ацетилсалициловой кислоте в своем составе. Она помогает удалить въевшиеся пятна и вернуть белизну вашим скатертям и белью. Этот способ бережен и безопасен для тканей, даже при частом применении.

Для использования аспирина, растворите 2-3 таблетки в горячей воде и замочите скатерти на час. После этого просто постирайте их в стиральной машине. Если времени на замачивание нет, можно добавить измельченные таблетки прямо в барабан стиральной машины. Такой метод отлично подходит для сильно загрязненного белья.

Кроме того, аспирин поможет избавиться от желтых пятен в подмышках на одежде. Просто приготовьте раствор, нанесите его на пятна и оставьте на полчаса. После стирки пятна исчезнут, а одежда снова станет свежей, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Ацетилсалици́ловая кислота́ (разг. аспири́н; лат. Acidum acetylsalicylicum) — лекарственное средство, оказывающее обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное действие.



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