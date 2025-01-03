Вот что нужно сделать, если ваш ключ сломался в замке

Когда ключ ломается в замке, перед вами встаёт неприятная ситуация. Но не стоит паниковать. Важно помнить, что необдуманные попытки могут только ухудшить положение.
Сначала убедитесь, что замок не под давлением — не пытайтесь повернуть ключ силой или вытаскивать его, так как это только поглубже затянет его в замке. Если же часть ключа торчит наружу, можно аккуратно попытаться вытянуть её пинцетом.
Если пинцет не подходит, возьмите скрепку или тонкую проволоку и осторожно постарайтесь подцепить фрагмент ключа. В случае, если ключ застрял слишком глубоко, смазка, такая как WD-40, поможет уменьшить трение, пишет журнал Receptar.
Распылите её в замок, подождите несколько минут и попробуйте снова. Если ключ не выходит, можно попробовать использовать мгновенный клей — аккуратно нанесите его на спичку или тонкую палочку, приклейте к ключу и подождите, пока клей высохнет. Затем осторожно вытяните ключ. Будьте осторожны, чтобы не повредить замок.
WD-40 — американская компания и торговая марка известного аэрозольного препарата, разработанного Норманом Ларсеном в 1953 году для «Rocket Chemical Company» в Сан-Диего, Калифорния.
Ключ — инструмент, предназначенный для открытия замко́в.
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