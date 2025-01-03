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Вот что нужно сделать, если ваш ключ сломался в замке

1:08
Недвижимость

Когда ключ ломается в замке, перед вами встаёт неприятная ситуация. Но не стоит паниковать. Важно помнить, что необдуманные попытки могут только ухудшить положение.

Ключ
Фото: commons.wikimedia.org by Robert Lawton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Ключ

Сначала убедитесь, что замок не под давлением — не пытайтесь повернуть ключ силой или вытаскивать его, так как это только поглубже затянет его в замке. Если же часть ключа торчит наружу, можно аккуратно попытаться вытянуть её пинцетом.

Если пинцет не подходит, возьмите скрепку или тонкую проволоку и осторожно постарайтесь подцепить фрагмент ключа. В случае, если ключ застрял слишком глубоко, смазка, такая как WD-40, поможет уменьшить трение, пишет журнал Receptar.

Распылите её в замок, подождите несколько минут и попробуйте снова. Если ключ не выходит, можно попробовать использовать мгновенный клей — аккуратно нанесите его на спичку или тонкую палочку, приклейте к ключу и подождите, пока клей высохнет. Затем осторожно вытяните ключ. Будьте осторожны, чтобы не повредить замок.

Уточнения

WD-40 — американская компания и торговая марка известного аэрозольного препарата, разработанного Норманом Ларсеном в 1953 году для «Rocket Chemical Company» в Сан-Диего, Калифорния.

Ключ — инструмент, предназначенный для открытия замко́в.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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