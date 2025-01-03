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Эти два комнатных растения удаляют плесень и регулируют влажность в доме

0:47
Недвижимость

Высокая влажность в доме может привести к плесени и неприятным запахам, а также стать причиной проблем со здоровьем.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Вместо использования химикатов, можно использовать комнатные растения, которые помогут регулировать уровень влажности. Они поглощают влагу из воздуха и предотвращают появление плесени.

Например, мирная лилия с большими зелёными листьями отлично подходит для ванных комнат и кухонь, где влажность обычно высокая. Она помогает очищать воздух и улучшать микроклимат.

Другим растением, способным регулировать влажность, является пальма арека, которая также очищает воздух и выглядит декоративно, создавая приятную атмосферу в доме, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу.

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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