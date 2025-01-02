Когда стиралка сломалась! Что такое сухая стирка и как её использовать

Когда стиральная машина ломается, это не повод для паники. Есть простой и экологичный способ справиться с грязным бельём без химикатов и электроприборов.
Используя уксус и соламил (кукурузный крахмал), вы сможете легко освежить бельё и избавиться от лёгкой грязи или неприятных запахов.
Просто смешайте 200 мл уксуса с одной столовой ложкой соламила и 300 мл воды, налейте в пульверизатор и распылите на белье. Через 15-20 минут аккуратно протрите пятна и дайте вещи высохнуть.
Этот метод подходит для деликатных тканей, не повреждает волокна и не оставляет неприятных запахов, оставляя лишь свежесть. Это отличная альтернатива традиционной стирке, особенно когда стиральная машина выходит из строя, пишет журнал Receptar.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
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