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Есть на каждой кухне! Это средство поможет вам удалить жирные пятна на праздничной скатерти

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Недвижимость

Мука — это не только главный ингредиент для выпечки и жарки. Она может стать вашим секретным оружием в уборке!

Цельнозерновая мука
Фото: Wikipedia by Margaret Hoogstrate, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Цельнозерновая мука

Если на любимой праздничной скатерти появилось жирное пятно, не спешите расстраиваться. Просто посыпьте пятно мукой, оставьте на 15 минут, чтобы она впитала жир, а затем аккуратно стряхните или уберите пылесосом.

После этого обработайте участок тёплой водой со стиральным порошком, дайте смеси немного подействовать и отправьте скатерть в стирку.

Мука прекрасно впитывает жир, упрощая процесс чистки. Этот простой и доступный способ поможет сохранить вещи в идеальном состоянии и сэкономит время на уборке, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).

Скатерть — предмет столового белья, специальное изделие (обычно текстильное или вязаное), которым накрывают стол.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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