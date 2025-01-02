Больше никакой пыли! Эти 3 комнатных растения заменят уборку

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пыль оседает в доме постоянно, но избавиться от неё можно не только с помощью уборки. Некоторые комнатные растения способны улавливать пыль, увлажнять воздух и делать пространство чище.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Например, тёщин язык (сансевиерия) — выносливое растение, которое поглощает вредные вещества вроде формальдегида и бензола, задерживая пыль на своих листьях.

Мирная лилия очищает воздух от аммиака и ацетона, снижает завихрение пыли и увлажняет среду, а зеленец задерживает пыль и улучшает качество воздуха.

Размещайте такие растения в местах с большим скоплением пыли, например у окон, полок или электроники, и протирайте их листья для максимального эффекта, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтез.



Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения. К пыли относят частицы диаметром более долей микрона и до максимального 0,1 мм.



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