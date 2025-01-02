Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многочисленные потребители выбирают стеклопакеты благодаря их способности обеспечивать герметичность, что способствует сохранению тепла в помещениях. Тем не менее, иногда холодный воздух все же проникает внутрь. Давайте разберемся, с чем это связано и как можно решить эту проблему.

Фото: commons.wikimedia.org by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ручка пластикового окна

При установке стеклопакетов специалисты должны обратить внимание на разные варианты прижима створок. Если стандартный режим оказывается недостаточным и происходит пропуск холодного воздуха, стоит попробовать установить более сильный прижим. Однако не следует чрезмерно увлекаться этим, так как неправильное использование может существенно сократить срок службы стеклопакета. Как только температура на улице поднимется, рекомендуется вернуть окно в обычный режим.

Не всегда стоит переходить к увеличению прижима — в некоторых ситуациях возможно, что створку нужно немного ослабить. Например, когда ручка окна очень тугая и открыть его становится затруднительным без значительных усилий.

Если уплотнитель пришел в негодность, единственным решением будет его замена. После установки нового уплотнителя также важно уделять ему внимание: рекомендуется каждые 2-3 месяца протирать его и наносить силиконовую смазку или глицерин без запаха. Эти простые меры способны значительно продлить срок службы уплотнителя, увеличив его эксплуатационные качества в полтора-два раза.



Если же пластиковое окно имеет несоответствующее качество, оно почти всегда будет пропускать холод. Исправить данный недостаток своими силами может быть сложно. В таком случае лучше всего обратиться в ту компанию, которая устанавливала стеклопакеты, и обсудить возможность их замены, или попробовать отрегулировать силу прижима.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.





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