В России начал действовать единый ипотечный стандарт

С 1 января 2024 года в России вступило в действие новое обязательное правило для банков, касающееся защиты прав ипотечных заемщиков. Это правило запрещает застройщикам субсидировать ипотечные ставки, если такие меры приводят к повышению стоимости жилья. Кроме того, введен запрет на выдачу ипотеки с кэшбэком.
Данный стандарт, который был согласован с Центральным Банком России, был утвержден сентябре 2023 года комитетом, созданным для разработки норм деятельности кредитных организаций. Этот комитет, сформированный в мае того же года, включает представителей Центрального банка, коммерческих банков, банковских ассоциаций, а также сотрудников Министерства финансов и Федеральной антимонопольной службы.
Стоит отметить, что новый стандарт охватывает только ипотечные кредиты, предоставляемые физическим лицам для покупки или строительства недвижимости. Это касается как договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), так и уступки прав по таким договорам.
Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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