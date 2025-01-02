В России начал действовать единый ипотечный стандарт

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 января 2024 года в России вступило в действие новое обязательное правило для банков, касающееся защиты прав ипотечных заемщиков. Это правило запрещает застройщикам субсидировать ипотечные ставки, если такие меры приводят к повышению стоимости жилья. Кроме того, введен запрет на выдачу ипотеки с кэшбэком.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ квартира

Данный стандарт, который был согласован с Центральным Банком России, был утвержден сентябре 2023 года комитетом, созданным для разработки норм деятельности кредитных организаций. Этот комитет, сформированный в мае того же года, включает представителей Центрального банка, коммерческих банков, банковских ассоциаций, а также сотрудников Министерства финансов и Федеральной антимонопольной службы.

Стоит отметить, что новый стандарт охватывает только ипотечные кредиты, предоставляемые физическим лицам для покупки или строительства недвижимости. Это касается как договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), так и уступки прав по таким договорам.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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