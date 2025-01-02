В России с 1 января запретили покупать на материнский капитал непригодное жилье

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С января 2025 года в России больше не будет возможности использовать средства материнского капитала для покупки жилья, которое не соответствует стандартам для проживания.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Крыша дома

Это изменение стало возможным благодаря поправкам, внесенным в часть 2 статьи 8 закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Теперь органы, рассматривающие заявления о распределении средств материнского капитала, могут отказать в удовлетворении запроса, если у заявителя нет документа, подтверждающего соответствие дома указанным требованиям и его пригодность для проживания.

Такой документ выдается в соответствии с правилами, установленными правительством, и остается действительным в течение одного года с момента его получения.

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