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Элегантная ванная: 3 идеи для создания современного интерьера

1:17
Недвижимость

Если вы мечтаете проводить время в ванной комнате с максимальным комфортом, важно уделить внимание её оформлению. Идеальный интерьер должен быть не только удобным, но и актуальным.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая ванная комната

Главные тенденции дизайна ванной комнаты

Натуральные материалы в отделке

Использование природных материалов, таких как мрамор и гранит, в отделке ванной комнаты становится всё популярнее. Да, их стоимость довольно высока, но внешний вид, который они создают, поражает своей элегантностью и роскошью. Такой интерьер будет радовать вас и впечатлять ваших гостей.

Оригинальная сантехника

Современные тенденции диктуют отказ от классических форм ванн и душевых систем. Сейчас в моде нестандартные, стильные и функциональные решения. Смелые формы и уникальный дизайн помогут вашей ванной выделяться и создавать особую атмосферу.

Эффектные раковины и смесители

Сегодня на рынке представлено множество оригинальных моделей раковин и смесителей, которые превращаются в настоящие арт-объекты. Эти элементы могут стать ярким акцентом в интерьере, делая вашу ванную комнату по-настоящему уникальной.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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