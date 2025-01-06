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Как сохранить окна чистыми без мытья: три проверенных способа

1:58
Недвижимость

Хозяйки стараются мыть окна минимум 3-4 раза в год, но если окна выходят на оживлённую улицу, это приходится делать гораздо чаще. Особенно долгий перерыв выпадает на зимний период. И вот здесь возникает главный вопрос: как сохранить стекла чистыми без частого мытья?

Мытьё окон
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё окон

На рынке представлен огромный выбор средств для мытья окон, но защиты от грязи, увы, пока никто не придумал. Однако опытные хозяйки нашли свои методы решения этой проблемы.

Способ №1: Раствор на основе спирта и уксуса

Для этого метода понадобится:

  • дистиллированная вода — 1 стакан;
  • спирт — &frac14 стакана;
  • уксус 9% — 2 стакана.

Смешайте все компоненты и перелейте получившийся раствор в бутылку с распылителем. Равномерно нанесите средство на стекло, подождите 2-3 минуты, затем вытрите насухо.

Способ №2: Лимонный сок и моющее средство

Этот вариант предполагает использование:

  • воды — 2 стакана;
  • лимонного сока — &frac14 стакана;
  • моющего средства для посуды — &frac12 ч. л.

Смешайте ингредиенты, нанесите на поверхность стекла, а затем тщательно протрите его сухой тряпкой.

Способ №3: Крахмальный раствор

Для этого рецепта вам понадобятся:

  • вода — 1 литр;
  • крахмал — 4 ст. л.

Некоторые хозяйки добавляют сюда ещё немного уксуса. Приготовленный раствор наносится на стекло, после чего его протирают насухо, следуя уже знакомой схеме.

По словам тех, кто уже опробовал эти методы, частота мытья окон действительно сократилась. Средства создают невидимый барьер, который мешает пыли и грязи оседать на стекле.

Попробуйте эти рецепты сами и убедитесь, насколько они эффективны!

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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