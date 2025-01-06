Как сохранить окна чистыми без мытья: три проверенных способа

Хозяйки стараются мыть окна минимум 3-4 раза в год, но если окна выходят на оживлённую улицу, это приходится делать гораздо чаще. Особенно долгий перерыв выпадает на зимний период. И вот здесь возникает главный вопрос: как сохранить стекла чистыми без частого мытья?
На рынке представлен огромный выбор средств для мытья окон, но защиты от грязи, увы, пока никто не придумал. Однако опытные хозяйки нашли свои методы решения этой проблемы.
Для этого метода понадобится:
Смешайте все компоненты и перелейте получившийся раствор в бутылку с распылителем. Равномерно нанесите средство на стекло, подождите 2-3 минуты, затем вытрите насухо.
Этот вариант предполагает использование:
Смешайте ингредиенты, нанесите на поверхность стекла, а затем тщательно протрите его сухой тряпкой.
Для этого рецепта вам понадобятся:
Некоторые хозяйки добавляют сюда ещё немного уксуса. Приготовленный раствор наносится на стекло, после чего его протирают насухо, следуя уже знакомой схеме.
По словам тех, кто уже опробовал эти методы, частота мытья окон действительно сократилась. Средства создают невидимый барьер, который мешает пыли и грязи оседать на стекле.
Попробуйте эти рецепты сами и убедитесь, насколько они эффективны!
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.