Убираем запах табака из дома: пошаговое руководство

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если в вашей квартире жил или гостил курильщик, запах табака может надолго впитаться в мебель, текстиль и стены. Чтобы устранить не только запах, но и токсичные вещества, которые содержатся в табачном дыме, потребуется тщательная уборка. Вот пошаговый план действий.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная гостиная

Очистка текстиля и мягкой мебели

Стирка текстильных элементов

Шторы, пледы, накидки и съемные чехлы от мебели нужно постирать, добавив в воду немного уксуса. Это поможет удалить запах и освежить ткани.

Чистка мебели

Для диванов, кресел и ковров используйте пищевую соду. Насыпьте её на поверхность, оставьте на несколько часов, а затем тщательно пропылесосьте.

Мытьё поверхностей

Не забывайте, что табачный дым оседает не только на мебели, но и на стенах и полу.

Разведите уксус в воде (100 мл уксуса на половину ведра воды).

Обработайте пол, стены и другие твёрдые поверхности.

Проветривание

Откройте окна и проветривайте помещение не менее 12 часов. Свежий воздух поможет окончательно избавиться от остатков запаха.

Использование натуральных абсорбентов

Миски с абсорбентами

Расставьте по углам комнат миски с рисом, содой или измельчённым активированным углём. Эти ингредиенты хорошо впитывают запахи и токсичные вещества.

Совет: регулярное проветривание и своевременная уборка помогут поддерживать свежесть воздуха в доме и предотвратить повторное накопление запахов.

Уточнения

Таба́к (лат Nicotiána) — род многолетних и однолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.