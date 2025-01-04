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Убираем запах табака из дома: пошаговое руководство

1:41
Недвижимость

Если в вашей квартире жил или гостил курильщик, запах табака может надолго впитаться в мебель, текстиль и стены. Чтобы устранить не только запах, но и токсичные вещества, которые содержатся в табачном дыме, потребуется тщательная уборка. Вот пошаговый план действий.

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

Очистка текстиля и мягкой мебели

Стирка текстильных элементов

Шторы, пледы, накидки и съемные чехлы от мебели нужно постирать, добавив в воду немного уксуса. Это поможет удалить запах и освежить ткани.

Чистка мебели

Для диванов, кресел и ковров используйте пищевую соду. Насыпьте её на поверхность, оставьте на несколько часов, а затем тщательно пропылесосьте.

Мытьё поверхностей

Не забывайте, что табачный дым оседает не только на мебели, но и на стенах и полу.

  • Разведите уксус в воде (100 мл уксуса на половину ведра воды).
  • Обработайте пол, стены и другие твёрдые поверхности.

Проветривание

Откройте окна и проветривайте помещение не менее 12 часов. Свежий воздух поможет окончательно избавиться от остатков запаха.

Использование натуральных абсорбентов

Миски с абсорбентами

Расставьте по углам комнат миски с рисом, содой или измельчённым активированным углём. Эти ингредиенты хорошо впитывают запахи и токсичные вещества.

Совет: регулярное проветривание и своевременная уборка помогут поддерживать свежесть воздуха в доме и предотвратить повторное накопление запахов.

Уточнения

Таба́к (лат Nicotiána) — род многолетних и однолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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