Удаленная покупка квартиры: как не ошибиться при выборе жилья из другого города

3:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сегодня можно купить квартиру, не выходя из дома — удобно и экономно. Особенно если вы хотите приобрести жилье в новостройке, расположенной в другом городе. Все, что нужно — это внимательно изучить доступные онлайн-ресурсы и задать правильные вопросы менеджерам по продажам. Как это сделать и на что обратить внимание?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Семья с детьми и собакой в новой квартире

Почему покупка квартиры онлайн — это реально

Удаленная покупка недвижимости уже давно стала нормой. Сегодня можно найти подходящий жилой комплекс, изучить его расположение, инфраструктуру, даже виртуально "прожить" в квартире. Особенно актуально это для объектов на стадии строительства. С помощью интернет-ресурсов покупатель может оценить не только сам проект, но и его окружение.

Елена Тарасова, коммерческий директор Plus Development, говорит: "Изучив 3D-тур по проекту, покупатель может понять, как будет выглядеть будущий дом и как он впишется в окружающий ландшафт. Также доступна информация о транспортной доступности и социальных объектах рядом с комплексом".

Чем могут помочь соцсети и сайты

Важнейшую роль в сборе информации играют официальные сайты и социальные сети девелоперов. Здесь можно найти 3D-рендеры, панорамы, а также актуальные новости о ходе строительства. В социальных сетях проекты часто делятся деталями о жизни комплекса, его жителях и местах для досуга. Это позволяет не только узнать о самом доме, но и о его социальной среде.

Денис Герасимов, директор по продажам ЖК "Лайм", добавляет: "В социальных сетях можно увидеть подробности о районе и районе, куда будет застраиваться жилой комплекс. Так можно избежать неожиданностей по соседству с шумными дорогами или промышленными предприятиями".

Важные вопросы, которые стоит задать

Перед покупкой важно не только изучить материалы на сайте, но и задать вопросы менеджерам. Елизавета Севастьянова, коммерческий директор Tekta Group, советует спросить о предыдущих проектах застройщика и его репутации. Также стоит узнать о наличии инфраструктуры, социальной и коммерческой: кафе, магазины, школы, детские сады, фитнес-центры и так далее.

Помимо этого, важно понять, как застройщик реализует свои обещания. Ольга Зыблая, директор по продажам и маркетингу клубных домов Turandot Residences & Artisan, отмечает:

"Не забудьте спросить, совпадает ли заявленная цена с реальной, и уточните, насколько застройщик соблюдает сроки сдачи".

Советы по выбору квартиры

Не забывайте о планировке: лучше выбирать квартиры правильной формы. Так они будут более удобны в будущем. Денис Коноваленко, управляющий партнер Прайм Лайф, советует:

"Обратите внимание на этажность — нижние этажи идеально подходят для семей, а верхние — для тех, кто хочет наслаждаться видами и хорошим освещением".

Как дистанционно "пожить" в квартире

Сейчас доступны такие технологии, как 3D-тур по квартире и ЖК, видеозвонки с менеджером, а также виртуальные туры с квадрокоптера. Роман Соколов, директор по продажам Est-a-Tet, рекомендует: "Если проект готов, попросите менеджера снять для вас видеообзор квартиры или провести виртуальную экскурсию по местам общего пользования и двору".

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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