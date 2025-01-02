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Эти простые методы избавят вас от постельных клопов навсегда

2:41
Недвижимость

Многие сталкиваются с неприятной проблемой — клопами в доме. Эти маленькие паразиты могут не только доставлять массу неудобств, но и быть опасными для здоровья. Если вы заметили их появление в своей квартире, не откладывайте решение проблемы. Чем быстрее вы начнете борьбу, тем меньше будет неприятных последствий.

Клоп постельный
Фото: Flickr by British Pest Control Association, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клоп постельный

Откуда берутся клопы

Иногда клопы попадают в квартиру случайно. Это могут быть старые диваны или б/у мебель, на которой уже живут паразиты. Они могут попасть в дом с полотенцами из сауны, бассейна или через вентиляцию от соседей. Заметить их нелегко: взрослые особи имеют коричневый цвет и длину около 1 см. Личинки же — едва видны, особенно на светлом белье.

Чтобы предупредить появление клопов, лучше избегать покупки подержанных предметов мебели. Если уже столкнулись с проблемой, начните осмотр диванов, матрасов и других мягких поверхностей, где клопы могут обосноваться. Обращайте внимание на щели, швы и другие скрытые места.

Методы борьбы с клопами

Глубокая очистка мебели

Обработка дивана или другого мягкого уголка — первый шаг. Здесь важно быть предельно внимательным. Не забудьте осмотреть все швы, складки и уголки. Используйте пылесос с узкой насадкой, чтобы извлечь клопов из самых труднодоступных мест. Это позволит избавиться от большинства паразитов, но потребуется несколько обработок, чтобы решить проблему.

Чистка вручную

Если пылесос не справляется, можно попробовать метод «ловли» клопов вручную. Это долгий и трудоемкий процесс, но вполне эффективный. Возьмите пластиковую бутылку с водой и отправляйте туда всех попавшихся насекомых.

Использование высоких и низких температур

Клопы не выносят температуры выше 60°C. Используйте пароочиститель, чтобы обработать все труднодоступные места на мебели. Кипяток также поможет уничтожить паразитов, если материал мебели это позволяет. Холод также эффективен: достаточно отправить диван на мороз при температуре ниже -15°C на 5-6 часов. Повторите процедуру через неделю, чтобы уничтожить новые особи.

Когда ждать результатов

Борьба с клопами может занять время. Не забывайте о регулярной обработке мебели и повторных процедурах. Чем внимательнее вы будете подходить к процессу, тем быстрее сможете избавиться от этих надоедливых вредителей.

Уточнения

Клопы́ (лат. Heteroptera) — подотряд насекомых отряда полужесткокрылых (Hemiptera), ранее рассматривавшийся в качестве самостоятельного отряда. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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