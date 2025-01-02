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Мечтаете о порядке в шкафу? Создайте идеальную гардеробную с этими советами

Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, как организовать пространство в гардеробной так, чтобы каждая вещь была на своём месте, и при этом вам не приходилось терять время на поиски нужной одежды? Давайте разберёмся, как правильно обустроить гардеробную, чтобы она стала не только функциональной, но и удобной в использовании.

Вешалки
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вешалки

Открытая или закрытая гардеробная

Системы хранения можно разделить на два типа: открытые и закрытые. Закрытые гардеробные требуют отдельного помещения или углублений в стенах. Они создают порядок, но занимают больше пространства. Открытые гардеробные позволяют легко находить нужную вещь, а их минимализм помогает сэкономить место. Но при этом важно, чтобы конструкция была продуманной — такие системы часто используют каркасные или сетчатые элементы, которые не перегружают пространство лишними ящиками и вешалками.

Элементы наполнения гардеробной

Штанги с вешалками

Штанги — основа любой гардеробной. Их высота зависит от типа одежды, которую вы планируете хранить. Для длинных платьев штангу лучше устанавливать на уровне 170 см от пола, а для коротких вещей достаточно 85 см. Если места не хватает, можно подвешивать длинные платья, перекидывая их через перекладину вешалки. Обычно штангу устанавливают на два уровня, чтобы удобно было хранить вещи разной длины.

Брючницы и юбочницы

Для поддержания формы одежды используйте специальные держатели-клипсы, которые помогут сохранять выглаженный вид брюк или юбок. Эти элементы идеально подходят для аккуратного и бережного хранения.

Полки для одежды

  • Полки — неотъемлемая часть гардеробной. Обычно их делают на трёх уровнях:
  • Нижний (60-80 см от пола) — для обуви и аксессуаров.
  • Средний (до 180 см) — для повседневной одежды.
  • Антресоли (выше 180 см) — для хранения редко используемых вещей.

Глубина полок составляет примерно 55-60 см, что идеально подходит для объёмной одежды, такой как свитеры и куртки. Для футболок или нижнего белья удобнее использовать ящики, которые устанавливаются ниже уровня пояса.

Полки для обуви

Для хранения обуви достаточно полок с глубиной 35-40 см. Для высоких сапог потребуется полка высотой 30-40 см. Меньше по высоте — для низкой обуви, например, туфель или кроссовок.

Как правильно распределить пространство

  • Нижние полки — для обуви и аксессуаров.
  • Средние полки — для одежды, которая используется ежедневно.
  • Антресоли — для сезонных вещей или того, что вы редко носите.

Важно не забывать, что полки не должны быть слишком глубокими, иначе вам будет неудобно доставать вещи, особенно с верхних уровней.

Подсказки по организации гардеробной

Гардеробная должна быть не только удобной, но и красивой. Позаботьтесь о правильной организации пространства и оставьте достаточно места для вещей, которые часто меняются в зависимости от сезона.

Уточнения

Гардеробное помещение (также: гардеробная комната, гардеробная, вешалка, уборная, одёжная, платейная) — помещение для хранения одежды, платья, обуви.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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