Как избавиться от грязи на выключателях за минуту

Выключатели — одна из самых часто используемых деталей в доме. Каждый день мы по несколько раз касаемся их руками, которые могут быть грязными, мокрыми или даже жирными, особенно на кухне. Однако уборке выключателей зачастую уделяют слишком мало внимания.
Если регулярно не очищать их поверхность, со временем на ней появятся стойкие загрязнения, которые невозможно удалить простой влажной тряпкой. Что же делать, чтобы выключатели снова выглядели идеально
Используйте спирт или спиртосодержащее средство.
Смочите ватный диск спиртом и приложите его к загрязнённой поверхности выключателя на 20-30 секунд. После этого тщательно протрите поверхность — она станет чистой.
Для пожелтевших выключателей — димексид.
Со временем белые выключатели могут приобрести неприятный желтоватый оттенок. Вернуть им прежний цвет поможет аптечный препарат димексид.
Важно:
Чистые выключатели не только украшают интерьер, но и помогают поддерживать общий порядок в доме. Добавьте их уборку в список регулярных дел, чтобы они всегда оставались в идеальном состоянии.
Выключатель - коммутационный электрический аппарат, имеющий два коммутационных положения или состояния и предназначенный для включения и отключения ток.
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