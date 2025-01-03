Как избавиться от грязи на выключателях за минуту

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выключатели — одна из самых часто используемых деталей в доме. Каждый день мы по несколько раз касаемся их руками, которые могут быть грязными, мокрыми или даже жирными, особенно на кухне. Однако уборке выключателей зачастую уделяют слишком мало внимания.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Выключатель

Если регулярно не очищать их поверхность, со временем на ней появятся стойкие загрязнения, которые невозможно удалить простой влажной тряпкой. Что же делать, чтобы выключатели снова выглядели идеально

Лайфхак: как убрать грязь с выключателей

Используйте спирт или спиртосодержащее средство.

Смочите ватный диск спиртом и приложите его к загрязнённой поверхности выключателя на 20-30 секунд. После этого тщательно протрите поверхность — она станет чистой.

Для пожелтевших выключателей — димексид.

Со временем белые выключатели могут приобрести неприятный желтоватый оттенок. Вернуть им прежний цвет поможет аптечный препарат димексид.

Смочите тряпку раствором димексида.

Протрите пожелтевшие участки и оставьте средство на 5-10 минут.

Затем уберите остатки вещества чистой салфеткой.

Важно:

При работе с димексидом надевайте перчатки и маску. Препарат имеет сильный запах и может пересушить кожу при попадании.

После очистки проверьте поверхность: если выключатели всё ещё не идеально чистые, повторите процедуру.

Чистые выключатели не только украшают интерьер, но и помогают поддерживать общий порядок в доме. Добавьте их уборку в список регулярных дел, чтобы они всегда оставались в идеальном состоянии.

Уточнения

Выключатель - коммутационный электрический аппарат, имеющий два коммутационных положения или состояния и предназначенный для включения и отключения ток.



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