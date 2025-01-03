Как спрятать кондиционер, чтобы он не портил интерьер? Лучшие решения

0:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кондиционеры могут портить общий вид интерьера, но есть несколько способов их скрыть:

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en Кондиционер

1. Фасады мебели: кондиционер можно встроить в шкафы или подвесные элементы мебели, чтобы он был незаметен.



2. Ниши и фальшстены: сплит-системы можно установить в специально сооружённые ниши, закрыв их гипсокартонными конструкциями и декоративными решётками.

3. Корзина-бокс: внешний блок кондиционера можно спрятать в специальную корзину-коробку, что сделает его менее заметным и может подчеркнуть дизайн помещения.

Эти решения помогут сохранить эстетику интерьера и при этом обеспечить эффективное охлаждение пространства.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.





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