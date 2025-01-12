Новый закон: участие в собрании собственников станет проще

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Законодатели предложили нововведение, способное существенно упростить жизнь собственникам квартир в многоквартирных домах. Планируется предоставить жильцам возможность участвовать в очных собраниях с помощью видеоконференц-связи. Соответствующий законопроект уже направлен в правительство РФ для получения заключения.

Фото: freepik by rawpixel-com Собрание

Почему это важно

Общие собрания собственников решают ключевые вопросы управления домом:

Выбор управляющей компании.

Разрешение на размещение рекламы.

Использование общедомовых помещений.

Однако многие жильцы не могут присутствовать на собраниях лично. Это приводит к проблемам, включая подделку протоколов и нелегитимные решения, такие как сдача в аренду подвалов или чердаков без согласия собственников.

Решение проблем с подделкой документов

Законопроект предполагает использование Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) или другой системы электронного голосования. Это позволит:

Участвовать в собрании дистанционно.

Исключить случаи подделки подписей.

Сократить судебные разбирательства.

Кто выиграет от нововведения

Особенно актуальным этот закон станет для:

Людей с ненормированным графиком работы.

Собственников, проживающих в других регионах.

Жильцы смогут голосовать онлайн, высказывать мнение и быть в курсе повестки, что повысит прозрачность процесса.

Нововведение в деталях

Для реализации идеи планируется внести изменения в статью 44.1 Жилищного кодекса РФ. В объявлениях о собраниях теперь будут указывать материалы повестки, а не только порядок ознакомления с ними.

Депутат Василина Кулиева, один из авторов инициативы, подчеркнула, что реформа улучшит работу советов домов, многие из которых сейчас функционируют лишь формально.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



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