Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительный секрет здоровой кожи: попробуйте пивные ванны
Этот популярный продукт кишит бактериями: вот как не отравиться
Как сохранить свежесть помидоров надолго: полезные советы
Какие собаки не подходят для квартиры: топ-3 породы
Простая замена воды спасёт ваши цветы от гибели
Вотчина Деда Мороза - чудеса круглый год
Не нужно даже идти в магазин: приготовьте дома всего из четырёх ингредиентов конфеты Рафаэлло
В Германии депутат бундестага потребовала запустить Северный поток
Джанабаева показала, как они с Меладзе отмечают первые дни Нового года

Как сделать интерьер уютным? Советы по дизайну

1:36
Недвижимость

Мягкий текстиль

Используйте мягкий и уютный текстиль во всем доме. Используйте пледы, акцентные подушки и уютные коврики, чтобы добавить тепла и комфорта в свои жилые помещения. 

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Теплое освещение

Выбирайте теплое окружающее освещение вместо резкого, яркого света. Используйте настольные лампы, торшеры или гирлянды с мягкими лампочками теплых тонов.

Природные элементы

Привнесите природу в помещение, добавив в свой декор природные элементы. Поставьте растения в горшках, свежие цветы или сухие ветки, чтобы добавить нотку зелени и органической красоты. Подумайте о том, чтобы использовать натуральные материалы, такие как дерево, плетение или ротанг, в мебели или декоративных элементах.

Уютные кресла

Расставьте мебель таким образом, чтобы способствовать расслаблению и комфорту. Создайте уютные уголки для чтения или зоны отдыха с удобными стульями или напольными подушками. Используйте мягкие текстурированные пледы или одеяла на диванах и стульях, чтобы добавить тепла и ощущения уюта.

Теплые тона

Выберите теплые цвета для стен или акцентных предметов. Землистые тона, такие как глубокий коричневый, теплый серый или мягкие нейтральные тона, могут создать уютную атмосферу.

Запах 

Используйте ароматические свечи, эфирные масла для создания приятных ароматов.

 

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему нельзя кипятить воду дважды: неожиданная правда
Здоровье
Почему нельзя кипятить воду дважды: неожиданная правда Аудио 
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Домашние животные
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей Аудио 
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде
Еда и рецепты
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде Аудио 
Популярное
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье

Певица Алсу показала своих наследников и объяснила, что такое счастье.

Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Последние материалы
Шесть случаев, когда откладывать поход к стоматологу опасно
Оживите свой подоконник: дерево авокадо из косточки
Супервулкан готовит сюрприз: магма в Йеллоустоне меняет маршруты
Белоснежные скатерти обеспечены! Просто постирайте их с порошком от головной боли
Годовой объём поставок Tesla снизился
Ленивая пицца из лаваша — быстрый и вкусный завтрак или перекус с минимумом калорий
Как йога может улучшить здоровье и настроение женщины: 8 простых упражнений
Как правильно выбрать сыворотку для лица в зависимости от потребностей кожи?
Пересадка саженцев гвоздики: когда и как это сделать правильно?
Павел Прилучный довёл сына Тимофея до слёз в Новый год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.