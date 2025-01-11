Как избежать афер при дарении жилья: разъяснение нового закона

С 13 января 2025 года дарение недвижимости в России станет возможным исключительно через нотариуса. Новые поправки в Гражданский кодекс, опубликованные в "Российской газете", вводят обязательную нотариальную форму для оформления договоров дарения. Это нововведение направлено на защиту граждан от мошенничества и упрощение юридического контроля при сделках с жильём.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Зачем это нужно

До сих пор договор дарения можно было заключить даже без нотариуса — через МФЦ. Это упрощение, к сожалению, часто становилось лазейкой для мошенников, которые обманом заставляли людей подписывать документы, фактически лишая их жилья. Теперь нотариус будет следить за тем, чтобы сделка была законной и прозрачной, а владелец недвижимости осознавал последствия своих действий.

Проблема мошенничества

Согласно исследованию центра "Аналитика. Бизнес. Право", с 2019 года в России было оспорено почти 15 тысяч договоров дарения недвижимости. Только за 10 месяцев 2024 года таких случаев зарегистрировано около 1,5 тысячи.

Основные причины оспаривания договоров

Недостаточная дееспособность дарителя (например, из-за психических заболеваний или влияния алкоголя/наркотиков).

Злоупотребления доверием пожилых людей или тех, кто не полностью осознаёт свои действия.

Манипуляции со стороны третьих лиц, использующих правовую неграмотность граждан.

Кого защищают новые правила

Особое внимание уделено защите наиболее уязвимых категорий населения:

Людей преклонного возраста.

Лиц с психическими расстройствами.

Тех, кто находится в состоянии стресса или алкогольного/наркотического опьянения.

Нотариальная форма поможет избежать ситуаций, когда даритель фактически не понимает, что подписывает.

Почему это важно

По словам экспертов Федеральной нотариальной палаты, новый закон предотвратит незаконное дарение недвижимости "на коленке" и снизит риск мошенничества. Теперь каждая сделка будет проходить через проверку нотариуса, который удостоверится, что даритель понимает суть сделки, и разъяснит её последствия.

Уточнения

Нота́риус - лицо, специально уполномоченное на совершение нотариальных действий, среди которых свидетельствование верности копий документов и выписок из них, свидетельствование подлинности подписи на документах, свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, а также некоторые другие действия, нормы которых отличаются друг от друга в различных странах.



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