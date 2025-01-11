Как избежать афер при дарении жилья: разъяснение нового закона

С 13 января 2025 года дарение недвижимости в России станет возможным исключительно через нотариуса. Новые поправки в Гражданский кодекс, опубликованные в "Российской газете", вводят обязательную нотариальную форму для оформления договоров дарения. Это нововведение направлено на защиту граждан от мошенничества и упрощение юридического контроля при сделках с жильём.
До сих пор договор дарения можно было заключить даже без нотариуса — через МФЦ. Это упрощение, к сожалению, часто становилось лазейкой для мошенников, которые обманом заставляли людей подписывать документы, фактически лишая их жилья. Теперь нотариус будет следить за тем, чтобы сделка была законной и прозрачной, а владелец недвижимости осознавал последствия своих действий.
Согласно исследованию центра "Аналитика. Бизнес. Право", с 2019 года в России было оспорено почти 15 тысяч договоров дарения недвижимости. Только за 10 месяцев 2024 года таких случаев зарегистрировано около 1,5 тысячи.
Особое внимание уделено защите наиболее уязвимых категорий населения:
Нотариальная форма поможет избежать ситуаций, когда даритель фактически не понимает, что подписывает.
По словам экспертов Федеральной нотариальной палаты, новый закон предотвратит незаконное дарение недвижимости "на коленке" и снизит риск мошенничества. Теперь каждая сделка будет проходить через проверку нотариуса, который удостоверится, что даритель понимает суть сделки, и разъяснит её последствия.
Нота́риус - лицо, специально уполномоченное на совершение нотариальных действий, среди которых свидетельствование верности копий документов и выписок из них, свидетельствование подлинности подписи на документах, свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, а также некоторые другие действия, нормы которых отличаются друг от друга в различных странах.
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