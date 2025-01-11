Не платите за ЖКХ в отпуске: способ законно сократить расходы

Праздничные каникулы часто сопровождаются поездками: кто-то выбирает пляжи, кто-то горы, а кто-то города. Чтобы возвращение домой не омрачилось неприятными сюрпризами, важно заранее подготовить квартиру. Вот несколько советов, которые помогут вам обезопасить жильё и упростить организацию отпуска.
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Чемодан
Защита от воров
Самое главное — сохранить имущество в безопасности. Следуйте этим рекомендациям:
Не афишируйте поездку: расскажите о планах только близким. Фото из отпуска лучше выкладывать после возвращения.
Установите видеонаблюдение: камеры, подключённые к смартфону, позволят следить за домом из любой точки мира.
Деньгии ценности в банк: аренда банковской ячейки или счёт уберегут ценности и избавят от лишних переживаний.
Просите соседей забирать почту: пустой почтовый ящик не привлечёт внимания злоумышленников.
Проверьте замкии окна: убедитесь, что всё закрыто надёжно.
Коммунальная безопасность
Перед отъездом уделите внимание воде, газу и электричеству.
Перекройте воду: это минимизирует риск протечек. В зиму оставьте доступ воды для котла отопления.
Отключите газ: исключение — котлы, работающие в холодное время года.
Отключите электроприборы: оставьте только холодильник и отопление, если это необходимо.
Настройте свет: умные лампы помогут создать эффект присутствия людей, включаясь по расписанию.
Проверьте сигнализацию; убедитесь в исправности пожарных датчиков и установите страховку, чтобы покрыть возможные убытки.
Забота о растениях и питомцах
Растения: для краткосрочного отсутствия используйте автополив или попросите знакомых поливать. На длительный срок растения можно отдать соседям или использовать методы консервации — плёнку и сосуды с водой.
Питомцы: кошек и птиц можно оставить с автоматическими кормушками и поилками, но собакам потребуется ежедневный уход. В крайнем случае, возьмите питомца с собой — многие отели принимают гостей с животными.
Подготовка к поездке
Оплатите долги: проверьте штрафы и налоги, чтобы избежать проблем на границе.
Сохраните копии документов: электронные версии паспортов и карт могут выручить в экстренных ситуациях.
Уберите в квартире: возвращаться в чистый дом гораздо приятнее, чем убирать последствия поспешного отъезда.
Сдача квартиры и экономия на ЖКХ
Если вас не будет больше месяца, можно сдать жильё в краткосрочную аренду. Это поможет сохранить квартиру и покрыть расходы. Если сдача не планируется, то за отсутствие можно получить льготу на оплату коммунальных услуг — обратитесь с документами в управляющую компанию после возвращения.
Уточнения
О́тпуск - временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.