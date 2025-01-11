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Не платите за ЖКХ в отпуске: способ законно сократить расходы

3:00
Недвижимость

Праздничные каникулы часто сопровождаются поездками: кто-то выбирает пляжи, кто-то горы, а кто-то города. Чтобы возвращение домой не омрачилось неприятными сюрпризами, важно заранее подготовить квартиру. Вот несколько советов, которые помогут вам обезопасить жильё и упростить организацию отпуска.

Чемодан
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чемодан

Защита от воров

Самое главное — сохранить имущество в безопасности. Следуйте этим рекомендациям:

  • Не афишируйте поездку: расскажите о планах только близким. Фото из отпуска лучше выкладывать после возвращения.
  • Установите видеонаблюдение: камеры, подключённые к смартфону, позволят следить за домом из любой точки мира.
  • Деньги и ценности в банк: аренда банковской ячейки или счёт уберегут ценности и избавят от лишних переживаний.
  • Просите соседей забирать почту: пустой почтовый ящик не привлечёт внимания злоумышленников.
  • Проверьте замки и окна: убедитесь, что всё закрыто надёжно.

Коммунальная безопасность

Перед отъездом уделите внимание воде, газу и электричеству.

  • Перекройте воду: это минимизирует риск протечек. В зиму оставьте доступ воды для котла отопления.
  • Отключите газ: исключение — котлы, работающие в холодное время года.
  • Отключите электроприборы: оставьте только холодильник и отопление, если это необходимо.
  • Настройте свет: умные лампы помогут создать эффект присутствия людей, включаясь по расписанию.
  • Проверьте сигнализацию; убедитесь в исправности пожарных датчиков и установите страховку, чтобы покрыть возможные убытки.

Забота о растениях и питомцах

  • Растения: для краткосрочного отсутствия используйте автополив или попросите знакомых поливать. На длительный срок растения можно отдать соседям или использовать методы консервации — плёнку и сосуды с водой.
  • Питомцы: кошек и птиц можно оставить с автоматическими кормушками и поилками, но собакам потребуется ежедневный уход. В крайнем случае, возьмите питомца с собой — многие отели принимают гостей с животными.

Подготовка к поездке

  • Оплатите долги: проверьте штрафы и налоги, чтобы избежать проблем на границе.
  • Сохраните копии документов: электронные версии паспортов и карт могут выручить в экстренных ситуациях.
  • Уберите в квартире: возвращаться в чистый дом гораздо приятнее, чем убирать последствия поспешного отъезда.

Сдача квартиры и экономия на ЖКХ

Если вас не будет больше месяца, можно сдать жильё в краткосрочную аренду. Это поможет сохранить квартиру и покрыть расходы. Если сдача не планируется, то за отсутствие можно получить льготу на оплату коммунальных услуг — обратитесь с документами в управляющую компанию после возвращения.

Уточнения

О́тпуск - временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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