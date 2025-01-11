Сдача квартиры без проблем: советы по соблюдению всех норм

Недавние изменения законодательства в сфере аренды жилья ставят важные вопросы для собственников. Новый закон, принятый Госдумой, вносит чёткие правила, касающиеся использования квартир для найма, аренды и краткосрочного размещения.
С 2024 года в статью 30 ЖК РФ добавлены дополнительные условия, соблюдение которых необходимо для законной сдачи жилья. Теперь собственники могут сдавать квартиры или дома только при выполнении следующих требований:
Эти нормы направлены на защиту других жильцов дома от возможных проблем, связанных с квартирами, сдаваемыми в аренду. Например, отсутствие приборов учёта может привести к перерасходу коммунальных ресурсов, который придётся оплачивать другим жильцам.
Хотя новый закон не вводит штрафов для собственников, которые игнорируют указанные условия, жильцы дома теперь могут обратиться в суд. Если будет доказано, что сдача квартиры нарушает права соседей, договор аренды могут признать недействительным (ст. 168 ГК РФ).
Новый закон делает сдачу жилья более прозрачной, акцентируя внимание на правах соседей и выполнении коммунальных обязательств. Собственники должны учитывать новые правила, чтобы избежать судебных разбирательств и проблем с арендаторами.
Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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