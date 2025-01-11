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Сдача квартиры без проблем: советы по соблюдению всех норм

2:32
Недвижимость

Недавние изменения законодательства в сфере аренды жилья ставят важные вопросы для собственников. Новый закон, принятый Госдумой, вносит чёткие правила, касающиеся использования квартир для найма, аренды и краткосрочного размещения.

Интерьер
Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons
Интерьер

Что нового в законе

С 2024 года в статью 30 ЖК РФ добавлены дополнительные условия, соблюдение которых необходимо для законной сдачи жилья. Теперь собственники могут сдавать квартиры или дома только при выполнении следующих требований:

Соблюдение интересов соседей

  • Арендаторы не должны нарушать тишину, создавать аварийные ситуации или наносить ущерб общедомовому имуществу. Это защитит соседей от неудобств.

Использование жилых помещений по назначению

  • Недопустимо, чтобы арендаторы препятствовали другим жильцам в использовании общих зон дома или портили имущество.

Оснащение жильём приборами учета

  • Согласно федеральному закону об энергосбережении, в квартире должны быть установлены счётчики воды, газа (при соответствующем потреблении) и электричества. Их исправность и своевременная поверка также обязательны. Отсутствие приборов учёта может стать основанием для признания сдачи квартиры незаконной.

Заключение договоров на коммунальные услуги

  • Собственник обязан обеспечить вывоз мусора, водо- и газоснабжение, а также решить все вопросы с управляющей компанией или поставщиками услуг.

Почему это важно

Эти нормы направлены на защиту других жильцов дома от возможных проблем, связанных с квартирами, сдаваемыми в аренду. Например, отсутствие приборов учёта может привести к перерасходу коммунальных ресурсов, который придётся оплачивать другим жильцам.

Последствия нарушений

Хотя новый закон не вводит штрафов для собственников, которые игнорируют указанные условия, жильцы дома теперь могут обратиться в суд. Если будет доказано, что сдача квартиры нарушает права соседей, договор аренды могут признать недействительным (ст. 168 ГК РФ).

Заключение

Новый закон делает сдачу жилья более прозрачной, акцентируя внимание на правах соседей и выполнении коммунальных обязательств. Собственники должны учитывать новые правила, чтобы избежать судебных разбирательств и проблем с арендаторами.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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