Права жильцов против прав собственника: когда собственник не может выселить жильцов

2:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жилищное законодательство России стоит на защите интересов собственников. Но даже в этом строгом правиле есть исключения, позволяющие некоторым жильцам вселиться в квартиру без согласия владельца. Рассмотрим ситуации, когда это возможно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Отказ от приватизации

Если человек отказался от участия в приватизации жилья, закон предоставляет ему пожизненное право проживания в квартире. Даже если он временно покинул жильё, это не лишает его прав.

Пример: Новый собственник проданной квартиры пытался выселить жильца, ранее отказавшегося от приватизации. Суд подтвердил право этого человека проживать в квартире, несмотря на смену владельца.

Регистрация в ордере ЖСК

Лица, указанные в ордере на получение кооперативной квартиры, сохраняют право пользования жильём, даже если собственник сменился.

Пример: Верховный суд отказал новому владельцу в выселении такого жильца, подтвердив его право, указанное в ордере.

Фактическое согласие собственника

Когда покупатель доли жилья знает о проживающих в квартире людях и заключает сделку, это может быть расценено как согласие на их дальнейшее проживание.

Пример: Гражданин купил долю в квартире, а затем подал иск о выселении супруга совладельца. Суд постановил, что сам факт покупки с учётом информации о жильцах подтверждает согласие нового собственника на их проживание.

Совладение жильём

Если лицо докажет, что оно совладелец квартиры (например, за счёт вложений в её покупку или ремонт), оно может вселиться без согласия остальных. Исключение — случаи, когда доля незначительна.

Пример: Супруг, доказавший вложение средств в покупку жилья, получил право проживать в квартире после развода.

Вселение несовершеннолетнего ребёнка

Несовершеннолетние дети могут быть вселены в квартиру без согласия владельца, если хотя бы один из родителей имеет право проживания в этом жилье.

Пример: Родитель с регистрацией в квартире беспрепятственно вселил туда своего ребёнка, несмотря на возражения собственника.

Уточнения

Приватиза́ция (от лат. privatus - частный) — процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в частную.



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