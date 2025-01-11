Права жильцов против прав собственника: когда собственник не может выселить жильцов

Жилищное законодательство России стоит на защите интересов собственников. Но даже в этом строгом правиле есть исключения, позволяющие некоторым жильцам вселиться в квартиру без согласия владельца. Рассмотрим ситуации, когда это возможно.
Если человек отказался от участия в приватизации жилья, закон предоставляет ему пожизненное право проживания в квартире. Даже если он временно покинул жильё, это не лишает его прав.
Лица, указанные в ордере на получение кооперативной квартиры, сохраняют право пользования жильём, даже если собственник сменился.
Когда покупатель доли жилья знает о проживающих в квартире людях и заключает сделку, это может быть расценено как согласие на их дальнейшее проживание.
Если лицо докажет, что оно совладелец квартиры (например, за счёт вложений в её покупку или ремонт), оно может вселиться без согласия остальных. Исключение — случаи, когда доля незначительна.
Несовершеннолетние дети могут быть вселены в квартиру без согласия владельца, если хотя бы один из родителей имеет право проживания в этом жилье.
Приватиза́ция (от лат. privatus - частный) — процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в частную.
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