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Критические ошибки ремонта: что нужно проверить заранее

2:56
Недвижимость

Ошибки в процессе ремонта не только увеличивают расходы, но и приводят к затягиванию сроков. Как их избежать? Рассказывает опытный прораб, работающий с дизайнерскими проектами.

Зеркало в интерьере
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Зеркало в интерьере

Учитывайте стены с воздуховодами

При демонтаже перегородок важно убедиться, что они не скрывают инженерные коммуникации. Воздуховоды часто проходят сквозь стены, и их удаление невозможно без последствий.

Совет: внимательно изучите планы БТИ и проект.

Проверьте углы и вертикальность стен

Идеальные углы в 90° критически важны для установки шкафов, полок и сантехники. Неравномерные углы могут испортить внешний вид и усложнить монтаж.

Рекомендация: ещё на этапе черновых работ уточните эти моменты с рабочими.

Подготовьте стены под отделку

Каждое покрытие требует специфической подготовки. Например, под плитку нужна идеальная вертикальность, а тонкие обои требуют гладких стен.

Что делать: определитесь с отделочными материалами заранее, чтобы правильно подготовить поверхность.

Уточните требования к напольному покрытию

Разные материалы предъявляют свои требования к стяжке. Тонкие покрытия, как винил или линолеум, требуют абсолютно ровного основания.

Совет: предупредите бригаду о выбранных материалах заранее.

Проверьте план электрики

Расположение всех розеток, выключателей и точек света должно быть точно указано. Отсутствие места для блока питания светодиодов или забытые розетки могут испортить результат.

Рекомендация: убедитесь, что на чертежах есть все необходимые выводы.

Проверьте расположение сантехники

Слишком удалённая от стояков сантехника приводит к снижению давления воды и другим проблемам.

Что делать: согласуйте с дизайнером и сантехниками оптимальное расположение приборов.

Убедитесь в корректности развёрток стен

Развёртки должны учитывать расположение розеток, выключателей и молдингов. Накладки на розетки или закрытие их мебелью создадут неудобства.

Совет: проверьте все схемы ещё до начала работ.

Подготовьте закладные для потолков и мебели

Для крепления мебели, потолочных светильников или карнизов должны быть предусмотрены закладные. Их отсутствие усложнит установку и повредит конструкцию.

Рекомендация: уточните, включены ли закладные в проект.

  • Авторский надзор на старте ремонта помогает минимизировать ошибки и сохранить дизайн-проект в первозданном виде.
  • Если дизайнер не курирует объект, подробно обсудите все детали с прорабом.
  • Перепроверьте проект, используя наш чек-лист, чтобы избежать переделок.

Уточнения

Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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