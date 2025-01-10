Ипотека: как досрочное погашение может обернуться проблемами

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Досрочное погашение ипотеки позволяет сократить финансовую нагрузку, но процесс требует внимательности. Ошибки могут привести к переплатам или сложностям в будущем.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Отсутствие уведомления банка

Простого зачисления денег на счёт недостаточно. Для досрочного погашения необходимо подать заявление. Многие банки позволяют сделать это через мобильное приложение, но некоторые требуют личного визита в офис. Уточните условия в кредитном договоре.

Неправильный расчёт суммы

Точная сумма к погашению зависит от графика платежей, включая проценты и основной долг. Если раньше были частичные досрочные погашения, самостоятельно рассчитать остаток сложно. Чтобы избежать ошибок, обратитесь в банк или используйте автоматический расчёт в онлайн-сервисе.

Отказ от справки о закрытии кредита

После полного погашения ипотеки обязательно получите справку о закрытии кредита. Этот документ может понадобиться для подтверждения вашей добросовестности, особенно при оформлении новых займов.

Невнимание к снятию обременения

Ипотечное жильё остаётся в залоге у банка до полного погашения кредита. Убедитесь, что обременение снято, проверив сведения в Росреестре через месяц после подачи заявления.

Игнорирование возврата страховки

При досрочном погашении часть суммы за страховой полис можно вернуть. Обратитесь в страховую компанию с заявлением. Имейте в виду, что удержание 15–25% от суммы возможно из-за расходов компании.

Рекомендации для успешного закрытия ипотеки

Уведомляйте банк о досрочном погашении заранее.

Уточняйте точную сумму к погашению на выбранную дату.

Храните справку о закрытии кредита для предотвращения недоразумений.

Проверьте факт снятия обременения через Росреестр.

Потребуйте возврат части страховой премии при полном погашении кредита.

Уточнения

Ипоте́ка - вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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