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Секреты бабушкиных половиков: возвращаем моду на текстиль

2:33
Недвижимость

Старые вещи и ткани можно превратить в стильные и уютные коврики, которые украсят любой интерьер. Такие изделия станут не только оригинальным акцентом, но и отличным способом переработки ненужного текстиля. Разберем популярные техники создания ковров из лоскутков.

Ковер
Фото: freepik by pvproductions
Ковер

Популярные техники создания ковриков

  • Узелковые коврики: используются полоски ткани, которые привязываются к сетчатой основе. Получаются мягкие изделия, напоминающие пушистую травку.
  • Плетение "косичка": традиционная техника, где полоски ткани заплетаются в косу и сшиваются в круг или овал. Отлично подходят для ванны или детской.
  • Тканые коврики: переплетение лент на ткацком станке или импровизированной раме. Выглядят как домотканые половики, придающие уют.
  • Шитье в технике пэчворк: лоскуты ткани сшиваются в узорные композиции. Такие коврики требуют аккуратности, но результат впечатляет.
  • Ковры в технике синель: лоскуты укладываются слоями, прошиваются и разрезаются для создания пушистого эффекта. Отличный выбор для декоративных дорожек.

Идеи для ковриков из старых вещей

  • Махровые полотенца, трикотажные футболки: подходят для мягких ковриков в стиле бушеруит, характерных для марокканского интерьера.
  • Старые джинсы: прочные и износостойкие, джинсовые лоскуты идеально подходят для ковров в прихожей или на террасе.
  • Полотна из колготок: тянущиеся ткани обеспечивают мягкость и эластичность изделий.

Советы по созданию идеального коврика

  • Выбирайте правильные материалы: не используйте электризующиеся ткани, они быстро собирают пыль.
  • Подбирайте подходящие цвета: лоскуты одного оттенка создадут спокойный дизайн, а яркие контрасты добавят динамики.
  • Пользуйтесь острыми инструментами: неровные разрезы ухудшат вид изделия.
  • Добавьте декоративные элементы: комбинируйте ткани с джутом или кожаными вставками для уникального эффекта.

Заключение

Коврики из лоскутков — это не только экономичный способ украсить дом, но и возможность проявить творческую натуру. Такие изделия идеально вписываются в интерьер в стиле кантри, бохо, прованс или модерн. Попробуйте создать свой первый коврик, вдохновившись предложенными идеями.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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