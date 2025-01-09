Секреты бабушкиных половиков: возвращаем моду на текстиль

2:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Старые вещи и ткани можно превратить в стильные и уютные коврики, которые украсят любой интерьер. Такие изделия станут не только оригинальным акцентом, но и отличным способом переработки ненужного текстиля. Разберем популярные техники создания ковров из лоскутков.

Фото: freepik by pvproductions Ковер

Популярные техники создания ковриков

Узелковые коврики: используются полоски ткани, которые привязываются к сетчатой основе. Получаются мягкие изделия, напоминающие пушистую травку.

используются полоски ткани, которые привязываются к сетчатой основе. Получаются мягкие изделия, напоминающие пушистую травку. Плетение "косичка": традиционная техника, где полоски ткани заплетаются в косу и сшиваются в круг или овал. Отлично подходят для ванны или детской.

традиционная техника, где полоски ткани заплетаются в косу и сшиваются в круг или овал. Отлично подходят для ванны или детской. Тканые коврики: переплетение лент на ткацком станке или импровизированной раме. Выглядят как домотканые половики, придающие уют.

переплетение лент на ткацком станке или импровизированной раме. Выглядят как домотканые половики, придающие уют. Шитье в технике пэчворк : лоскуты ткани сшиваются в узорные композиции. Такие коврики требуют аккуратности, но результат впечатляет.

: лоскуты ткани сшиваются в узорные композиции. Такие коврики требуют аккуратности, но результат впечатляет. Ковры в технике синель: лоскуты укладываются слоями, прошиваются и разрезаются для создания пушистого эффекта. Отличный выбор для декоративных дорожек.

Идеи для ковриков из старых вещей

Махровые полотенца, трикотажные футболки: подходят для мягких ковриков в стиле бушеруит, характерных для марокканского интерьера.

подходят для мягких ковриков в стиле бушеруит, характерных для марокканского интерьера. Старые джинсы: прочные и износостойкие, джинсовые лоскуты идеально подходят для ковров в прихожей или на террасе.

прочные и износостойкие, джинсовые лоскуты идеально подходят для ковров в прихожей или на террасе. Полотна из колготок: тянущиеся ткани обеспечивают мягкость и эластичность изделий.

Советы по созданию идеального коврика

Выбирайте правильные материалы: не используйте электризующиеся ткани, они быстро собирают пыль.

не используйте электризующиеся ткани, они быстро собирают пыль. Подбирайте подходящие цвета: лоскуты одного оттенка создадут спокойный дизайн, а яркие контрасты добавят динамики.

лоскуты одного оттенка создадут спокойный дизайн, а яркие контрасты добавят динамики. Пользуйтесь острыми инструментами: неровные разрезы ухудшат вид изделия.

неровные разрезы ухудшат вид изделия. Добавьте декоративные элементы: комбинируйте ткани с джутом или кожаными вставками для уникального эффекта.

Заключение

Коврики из лоскутков — это не только экономичный способ украсить дом, но и возможность проявить творческую натуру. Такие изделия идеально вписываются в интерьер в стиле кантри, бохо, прованс или модерн. Попробуйте создать свой первый коврик, вдохновившись предложенными идеями.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.