Ипотечный вычет: как получить деньги даже спустя годы

При покупке жилья можно вернуть до 650 тысяч рублей налогов, уплаченных в бюджет. Эта сумма включает имущественный вычет и вычет за проценты по ипотеке. Разберём, кому положен вычет, как его получить, и на что стоит обратить внимание.
Право на налоговый вычет имеют налоговые резиденты РФ, независимо от гражданства. Главное условие — уплата НДФЛ. Вычет положен при покупке недвижимости: квартиры, дома, земельного участка под ИЖС.
Максимальная сумма имущественного вычета составляет 260 тысяч рублей (13% от 2 млн рублей). Если жильё куплено в ипотеку, добавляется вычет за проценты по кредиту — до 390 тысяч рублей.
Проценты по ипотеке можно вернуть в размере 13% от уплаченной банку суммы, но не более 3 млн рублей. Если ипотека оформлена до 2014 года, вычет действует на всю сумму процентов. Например, если выплачено 3,8 млн рублей процентов, можно вернуть 494 тыс. рублей. Однако проценты возвращаются только по мере их уплаты банку.
Пример: если за год выплачено 250 тыс. рублей процентов, можно вернуть 32,5 тыс. рублей.
Право на вычет возникает после регистрации права собственности. Подать декларацию можно начиная со следующего года. Например, если квартира оформлена в 2024 году, вычет можно заявить с 2025 года.
Важно: вычет за проценты по ипотеке и имущественный вычет с 2014 года не связаны. Их можно получить по разным объектам.
Если жильё куплено в браке, оба супруга имеют право на вычет по процентам, независимо от того, на кого оформлен кредит. Общая сумма возврата может достигать 780 тысяч рублей. Супруги могут распределить вычет в любой пропорции или оставить его за одним из них, чтобы использовать право на следующий объект.
С 2021 года действует упрощённый порядок: документы подаются онлайн, данные о процентах автоматически запрашиваются у банка.
При рефинансировании ипотечного кредита право на вычет сохраняется. Главное, чтобы новый договор содержал ссылку на предыдущий. Справки о процентах предоставляются из всех банков, где обслуживался кредит.
Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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