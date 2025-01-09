Ипотечный вычет: как получить деньги даже спустя годы

3:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При покупке жилья можно вернуть до 650 тысяч рублей налогов, уплаченных в бюджет. Эта сумма включает имущественный вычет и вычет за проценты по ипотеке. Разберём, кому положен вычет, как его получить, и на что стоит обратить внимание.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макет дома и монеты на столе

Кто может получить вычет

Право на налоговый вычет имеют налоговые резиденты РФ, независимо от гражданства. Главное условие — уплата НДФЛ. Вычет положен при покупке недвижимости: квартиры, дома, земельного участка под ИЖС.

Максимальная сумма имущественного вычета составляет 260 тысяч рублей (13% от 2 млн рублей). Если жильё куплено в ипотеку, добавляется вычет за проценты по кредиту — до 390 тысяч рублей.

Как работает вычет за проценты

Проценты по ипотеке можно вернуть в размере 13% от уплаченной банку суммы, но не более 3 млн рублей. Если ипотека оформлена до 2014 года, вычет действует на всю сумму процентов. Например, если выплачено 3,8 млн рублей процентов, можно вернуть 494 тыс. рублей. Однако проценты возвращаются только по мере их уплаты банку.

Пример: если за год выплачено 250 тыс. рублей процентов, можно вернуть 32,5 тыс. рублей.

Когда подавать заявление

Право на вычет возникает после регистрации права собственности. Подать декларацию можно начиная со следующего года. Например, если квартира оформлена в 2024 году, вычет можно заявить с 2025 года.

Важно: вычет за проценты по ипотеке и имущественный вычет с 2014 года не связаны. Их можно получить по разным объектам.

Как супруги могут разделить вычет

Если жильё куплено в браке, оба супруга имеют право на вычет по процентам, независимо от того, на кого оформлен кредит. Общая сумма возврата может достигать 780 тысяч рублей. Супруги могут распределить вычет в любой пропорции или оставить его за одним из них, чтобы использовать право на следующий объект.

Как оформить вычет

Варианты подачи документов

Через ФНС: заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете или программе налоговой службы.

заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете или программе налоговой службы. Через работодателя: получать зарплату без удержания НДФЛ.

Для оформления вычета через ФНС потребуются

Справка 2-НДФЛ

Кредитный договор и график платежей

Справки из банка о выплаченных процентах

Документы на собственность.

С 2021 года действует упрощённый порядок: документы подаются онлайн, данные о процентах автоматически запрашиваются у банка.

Вычет при рефинансировании

При рефинансировании ипотечного кредита право на вычет сохраняется. Главное, чтобы новый договор содержал ссылку на предыдущий. Справки о процентах предоставляются из всех банков, где обслуживался кредит.

Резюме

Максимальный возврат по процентам — 390 тыс. рублей.

Получить вычет можно за три последних года с момента подачи.

Супруги могут разделить вычет, увеличив общий размер возврата.

Рефинансирование не лишает права на вычет.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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