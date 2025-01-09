Декор, который рушит стиль: вещи в интерьере, которые кричат о плохом вкусе

Даже после дорогостоящего ремонта интерьер может выглядеть дешевле, чем хотелось бы. Виноваты в этом зачастую небольшие, но критичные детали. Давайте разберёмся, какие предметы могут испортить общий облик квартиры и как этого избежать.
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Кухня
Дешёвые пластиковые подоконники
Пластиковые подоконники часто выбирают из-за их доступности. Но они пачкаются и повреждаются так же быстро, как и более дорогие аналоги, при этом заметно удешевляют общий вид. Альтернатива — подоконники из натурального камня или его качественных аналогов. Они не только безопаснее, но и смотрятся куда эффектнее.
Бюджетная мебель из стоков
Мебель из магазинов эконом-класса часто изготавливается из некачественных материалов и быстро выходит из строя. Да, она доступна, но портит общее впечатление и создаёт ощущение временного жилища. Лучше инвестировать в качественные и долговечные предметы интерьера, которые подчеркнут ваш вкус.
Магнитики на холодильнике
Коллекции магнитов из путешествий могут быть милыми, но редко украшают интерьер. Особенно, если речь идёт о дешёвых сувенирах. Вместо этого можно хранить их в коробке или создать оригинальную композицию в отдельной зоне, чтобы сохранить память о поездках, не нарушая общий стиль.
Недостаточное освещение
Слабое или неправильно организованное освещение может испортить даже самый стильный ремонт. Не ограничивайтесь одним источником света. Продумайте многозонное освещение: потолочные лампы, бра, торшеры и точечные светильники. Так пространство станет уютным и функциональным.
Сложные многоуровневые потолки
От волнообразных потолков с множеством уровней лучше отказаться. В тренде — простые решения. Однотонный натяжной потолок с точечными светильниками — это стильно, современно и практично.
Избыток декора
Мягкие игрушки, статуэтки и сувениры могут выглядеть мило, но создают ощущение беспорядка. Игрушки уместны только в детских комнатах, а сувениры лучше выбирать тщательно, чтобы они гармонично вписывались в общий стиль.
«Обычные» предметы интерьера
Избегайте массовых решений. Популярные гипермаркеты предлагают множество однотипных предметов, которые есть у каждого второго. Проявите креативность и выберите уникальные детали, которые подчеркнут вашу индивидуальность.
Дешёвый текстиль
Синтетические пледы, занавески и подушки быстро теряют вид после первой стирки. Предпочитайте качественные материалы — они не только долговечнее, но и добавляют интерьеру утончённости.
Уточнения
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.