Декор, который рушит стиль: вещи в интерьере, которые кричат о плохом вкусе

2:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже после дорогостоящего ремонта интерьер может выглядеть дешевле, чем хотелось бы. Виноваты в этом зачастую небольшие, но критичные детали. Давайте разберёмся, какие предметы могут испортить общий облик квартиры и как этого избежать.

Фото: freepik by user18526052 Кухня

Дешёвые пластиковые подоконники

Пластиковые подоконники часто выбирают из-за их доступности. Но они пачкаются и повреждаются так же быстро, как и более дорогие аналоги, при этом заметно удешевляют общий вид. Альтернатива — подоконники из натурального камня или его качественных аналогов. Они не только безопаснее, но и смотрятся куда эффектнее.

Бюджетная мебель из стоков

Мебель из магазинов эконом-класса часто изготавливается из некачественных материалов и быстро выходит из строя. Да, она доступна, но портит общее впечатление и создаёт ощущение временного жилища. Лучше инвестировать в качественные и долговечные предметы интерьера, которые подчеркнут ваш вкус.

Магнитики на холодильнике

Коллекции магнитов из путешествий могут быть милыми, но редко украшают интерьер. Особенно, если речь идёт о дешёвых сувенирах. Вместо этого можно хранить их в коробке или создать оригинальную композицию в отдельной зоне, чтобы сохранить память о поездках, не нарушая общий стиль.

Недостаточное освещение

Слабое или неправильно организованное освещение может испортить даже самый стильный ремонт. Не ограничивайтесь одним источником света. Продумайте многозонное освещение: потолочные лампы, бра, торшеры и точечные светильники. Так пространство станет уютным и функциональным.

Сложные многоуровневые потолки

От волнообразных потолков с множеством уровней лучше отказаться. В тренде — простые решения. Однотонный натяжной потолок с точечными светильниками — это стильно, современно и практично.

Избыток декора

Мягкие игрушки, статуэтки и сувениры могут выглядеть мило, но создают ощущение беспорядка. Игрушки уместны только в детских комнатах, а сувениры лучше выбирать тщательно, чтобы они гармонично вписывались в общий стиль.

«Обычные» предметы интерьера

Избегайте массовых решений. Популярные гипермаркеты предлагают множество однотипных предметов, которые есть у каждого второго. Проявите креативность и выберите уникальные детали, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

Дешёвый текстиль

Синтетические пледы, занавески и подушки быстро теряют вид после первой стирки. Предпочитайте качественные материалы — они не только долговечнее, но и добавляют интерьеру утончённости.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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