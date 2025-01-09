Вторичка против новостройки: скрытые преимущества готовых квартир

2:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Несмотря на большое количество новых жилых комплексов, вторичное жильё по-прежнему остаётся популярным выбором. Причины этого кроются в ряде преимуществ, которые часто упускают из виду.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключи от квартиры на столе

Цена и доступность

Стоимость квартир на вторичном рынке зачастую ниже, особенно если сравнивать с новостройками, сдающимися в готовом виде. При этом покупка "вторички" позволяет сразу переехать и сэкономить на аренде, что особенно важно для семей с ограниченным бюджетом. Кроме того, такие квартиры часто продаются с отделкой и мебелью, что значительно сокращает расходы на ремонт.

Экономия на ремонте

Во вторичном жилье можно найти варианты со свежим ремонтом, узаконенными перепланировками и заменёнными коммуникациями. Даже если квартира нуждается в косметических улучшениях, это всё равно обойдётся дешевле, чем ремонт "с нуля" в новостройке. Жильё от застройщика требует затрат на черновую отделку, установку сантехники, покупку мебели и техники, что может вылиться в серьёзные суммы.

Тишина без дрели

Новостройки часто сопровождаются длительными ремонтами соседей, так как не все новосёлы заезжают одновременно. Скрип дрели, шум строительных работ — стандартное сопровождение жизни в новых домах. Во "вторичке" такие проблемы встречаются реже, так как большинство соседей уже завершили свои ремонты.

Мгновенный переезд

Покупка квартиры на вторичном рынке позволяет заселиться сразу после оформления сделки. В случае с новостройкой вам придётся ждать сдачи дома, которая может затянуться, а затем тратить время и деньги на ремонт. Это делает "вторичку" более привлекательным вариантом для тех, кто не хочет откладывать переезд.

Отработанные системы

Инженерные коммуникации в новостройках нередко доставляют неудобства: проблемы с лифтами, отоплением или водоснабжением встречаются чаще, чем в старых домах. Во "вторичке" все системы уже проверены временем и, как правило, работают стабильно.

Развитая инфраструктура

Новостройки часто строят в малоосвоенных районах, где инфраструктура только планируется. Это значит, что ближайшие школа, детский сад или магазин могут появиться через несколько лет, а то и вовсе не будут построены. Вторичный рынок предоставляет возможность жить в обжитых районах с уже налаженной инфраструктурой.

Удобство передвижения

Новые жилые комплексы нередко располагаются на окраинах города с недостаточной транспортной доступностью. На вторичном рынке квартиры обычно находятся в районах с развитой транспортной сетью, что значительно облегчает передвижение по городу.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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