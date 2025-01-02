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Дизайнерские лайфхаки: вот как визуально увеличить гостиную

1:13
Недвижимость

Простор в гостиной — это не только про комфорт, но и про визуальную гармонию. Чтобы создать ощущение свободы, важно избавиться от лишнего. Захламлённые полки, старая техника и мебель, которая занимает слишком много места, только мешают восприятию комнаты.

Гостиная
Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гостиная

Первый шаг — очистить все поверхности. Сувениры, мелкие вещи и старые элементы декора лучше убрать или заменить на стильные акценты. Чем меньше мелочей на виду, тем легче воспринимается пространство.

Если предметы занимают место, но редко используются, стоит задуматься об их замене. Иногда достаточно просто переставить мебель, чтобы она заняла более удачное место и освободила дополнительные метры.

Многофункциональная мебель — отличный способ организовать хранение. Диваны с ящиками, столики с полками или кресла-коробки помогут спрятать вещи и избежать визуального шума. Такой подход создаёт не только порядок, но и уют.

В результате даже небольшая гостиная может стать просторной, если следовать принципам минимализма и правильной организации.

Уточнения

Гостиная салон — является общей комнатой, то есть предназначена для всех членов семьи. В больших домах гостиная также служит для деловых бесед и музыкальных занятий.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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