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Как сделать стильный коврик для дома своими руками: три простых способа

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Недвижимость

Ручная работа снова в моде и считается признаком утончённого вкуса. К тому же изделия, созданные своими руками, способны добавить в интерьер неповторимую изюминку.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Идеи для создания коврика для дома

1. Пэчворк. Соединяйте лоскутки ткани в технике пэчворк. Этот способ позволяет использовать даже небольшие обрезки старых вещей, например, джинсов, которые отлично подходят для интерьеров в стиле кэжуал.

2. Коврик из лент. Разрежьте ткань на длинные полоски, заплетите их в косички и соедините. Результат — стильный и уютный аксессуар.

3. Коврик-травка. Используйте сетчатую основу. Просто завязывайте на ней узелки из нарезанных полосок ткани — получится мягкий, пушистый коврик.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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