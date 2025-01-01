Как сделать стильный коврик для дома своими руками: три простых способа

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ручная работа снова в моде и считается признаком утончённого вкуса. К тому же изделия, созданные своими руками, способны добавить в интерьер неповторимую изюминку.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиная

Идеи для создания коврика для дома

1. Пэчворк. Соединяйте лоскутки ткани в технике пэчворк. Этот способ позволяет использовать даже небольшие обрезки старых вещей, например, джинсов, которые отлично подходят для интерьеров в стиле кэжуал.

2. Коврик из лент. Разрежьте ткань на длинные полоски, заплетите их в косички и соедините. Результат — стильный и уютный аксессуар.

3. Коврик-травка. Используйте сетчатую основу. Просто завязывайте на ней узелки из нарезанных полосок ткани — получится мягкий, пушистый коврик.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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