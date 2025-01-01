Как сделать стильный коврик для дома своими руками: три простых способа

Ручная работа снова в моде и считается признаком утончённого вкуса. К тому же изделия, созданные своими руками, способны добавить в интерьер неповторимую изюминку.
1. Пэчворк. Соединяйте лоскутки ткани в технике пэчворк. Этот способ позволяет использовать даже небольшие обрезки старых вещей, например, джинсов, которые отлично подходят для интерьеров в стиле кэжуал.
2. Коврик из лент. Разрежьте ткань на длинные полоски, заплетите их в косички и соедините. Результат — стильный и уютный аксессуар.
3. Коврик-травка. Используйте сетчатую основу. Просто завязывайте на ней узелки из нарезанных полосок ткани — получится мягкий, пушистый коврик.
Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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