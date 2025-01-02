Эксперты бьют тревогу! Вот что ждёт рынок жилья в Казахстане в 2025 году

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Первичный рынок жилья в Казахстане перед 2025 годом переживает непростые времена. По словам президента Ассоциации застройщиков Виктора Микрюкова, цены продолжают расти из-за увеличения стоимости стройматериалов, роста зарплат и других факторов.

Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройка в Тюмени

Хотя льготные ипотеки и программы, такие как "7-20-25" и "Зелёная ипотека", поддерживают спрос, они не способны удовлетворить всех нуждающихся, пишет BaigeNews.kz со ссылкой на krisha.kz.

Среди ключевых факторов, влияющих на рынок, — высокая зависимость от импортных материалов (60% завозится из-за рубежа), нестабильный курс тенге и прогнозируемая инфляция на уровне 8-10%. Также ожидается дефицит жилья в крупных городах, таких как Астана, Алматы и Шымкент, вызванный миграцией населения.

Эксперты прогнозируют рост цен на новое жильё из-за уменьшения предложения и ужесточения требований к застройщикам. Планируется запрет на продажу по всем договорам, кроме долевого участия, что выведет с рынка слабых игроков.

В то же время устаревший жилой фонд советской постройки сохранит стоимость только в центральных районах, а на окраинах ожидается снижение цен.

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20 млн чел. (2023), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).



Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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